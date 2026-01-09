Irapuato: 7 años de cárcel por violación y violencia familiar desde 2019 para agresor

Irapuato, Guanajuato.- Durante el desarrollo de una audiencia de procedimiento abreviado, la Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia condenatoria de 7 años y 5 meses de prisión en contra de JONATHAN “N”, al acreditarse plenamente su responsabilidad penal en los delitos de violación espuria y violencia familiar en el municipio de Irapuato.

Ante la autoridad judicial, la agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres expuso el cúmulo probatorio contenido en la carpeta de investigación, donde se estableció que los hechos sucedieron en el año 2019 y posteriormente, JONATHAN “N” ejerció de manera continua actos de violencia familiar en contra de la víctima.

Estos hechos fueron documentados a través de dictámenes periciales, análisis psicológicos y diversas diligencias de campo, las cuales permitieron sustentar la acusación de manera contundente.

Tras valorar la suficiencia de las pruebas presentadas por la representación social, el Juez dictó el fallo condenatorio, imponiendo la pena privativa de libertad mencionada, además de las sanciones relativas a la reparación integral del daño para la víctima.