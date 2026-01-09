PEMEX controla incendio en bodega de “huachicol” en Villagrán

Villagrán, Guanajuato. – Personal especializado de Petróleos Mexicanos (Pemex), con el apoyo de Protección Civil y Bomberos de los municipios de Cortazar y Villagrán, Guanajuato, controló un incendio que se registró en un predio en inmediaciones de la Colonia Centro de este municipio que presuntamente era centro de acopio de combustible extraído de manera ilícita.

Cabe señalar que en el sitio se encontraron mangueras que llegaban hasta el poliducto de 16” Tula – Salamanca, por lo que de forma inmediata se suspendió su operación para disminuir el flujo de combustible y con ello facilitar las maniobras de contención del fuego.

No hay reportes de personas lesionadas y una vez que las condiciones lo permitan se realizarán las maniobras para reparar el ducto afectado y proceder a la limpieza del área.