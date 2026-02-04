Irapuato: 45 homicidios en el primer mes del año

Irapuato, Guanajuato.- Enero finalizó con 45 víctimas de homicidio doloso. Esto representa una disminución del 75 por ciento respecto a diciembre del 2025, pero un incremento de 125 por ciento en relación con enero del año pasado. Sin embargo, el crimen organizado sigue siendo la causa de la mayoría de las muertes, según el Observatorio Ciudadano.

Apenas un 3 por ciento de los 32 eventos registrados por el Observatorio Ciudadano Irapuato ¿Cómo vamos? ocurrieron por riña, mientras que grupos delictivos lideran el homicidio doloso. Con un 88 por ciento de asesinatos realizados con pistola, revólver, y otras armas, 3 de cada 4 personas perdieron la vida en el lugar del ataque.

Este mes, el colectivo Hasta Encontrarte reportó el hallazgo de 6 cuerpos en la comunidad de Tamahuala, que resultó la zona con más incidencia. Sin embargo, en Venado de Yostiro hubo 3 homicidios. Santa Elena, Nueva Reforma Agraria, Emiliano Zapata III, San Miguel del Brete y Solidaridad fueron otras colonias y comunidades ubicadas como puntos rojos en el municipio.

Además, el observatorio contó a 2menores de entre 11 y 17 años como víctimas mortales, dejando, al parecer, un margen más amplio de inseguridad para este grupo de edad. Al igual que en diciembre de 2025, con 2 menores.