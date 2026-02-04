IEEG y UQI firman convenio para impulsar participación democrática incluyente en Guanajuato

Irapuato, Guanajuato.- El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) firmó un convenio de colaboración con la Universidad Quetzalcóatl en Irapuato (UQI) que tiene como finalidad establecer un marco de actuación conjunta para promover la inclusión, la igualdad sustantiva y la no discriminación, mediante acciones orientadas a fortalecer la participación democrática de los grupos de atención prioritaria en Guanajuato.

Dicho convenio fue promovido a través de la Comisión Temporal de Grupos de Atención Prioritaria (CTGAP).

Suscribieron por parte del IEEG la consejera presidenta, Brenda Canchola Elizarraraz y la secretaria ejecutiva, Indira Rodríguez Ramírez; por la UQI su rectora, Brenda Teresa Pérez González; estuvieron presentes la consejera electoral y presidenta de la CTGA, María Concepción Esther Aboites Sámano; la consejera electoral, Blanca Marcela Aboytes Vega y el consejero electoral, Eduardo Joaquín del Arco Borja.

En su mensaje, la consejera presidenta del Instituto, Brenda Canchola Elizarraraz destacó que con este convenio se orientan los esfuerzos a crear conocimientos en las prácticas que sirvan de referencia para la implementación de políticas y programas que favorezcan la participación efectiva y paritaria de los grupos de decisión prioritaria, en consonancia con los principios democráticos como lo son la igualdad sustantiva y el reconocimiento de la dignidad humana.

“Celebro profundamente la colaboración y la suma de esfuerzos para la construcción de una sociedad más justa, más intuitiva, más inclusiva y más igualitaria”, dijo.

La consejera electoral y presidenta de la CTGAP, María Concepción Esther Aboites Sámano, expresó que este convenio refrenda el compromiso de trabajar de manera conjunta en favor de los grupos de atención prioritaria, escuchando sus realidades, visibilizando sus necesidades y creando condiciones justas para su participación plena en procesos democráticos.

“Esta actividad resulta relevante porque se deja constancia de compromiso por sumar esfuerzos orientados a fortalecer la democracia y la participación incluyente”, comentó.

Por su parte, Brenda Teresa Pérez González, rectora de la UQI, resaltó que este convenio contribuirá en el nivel de cultura cívica, en la participación ciudadana y en la formación de ciudadanía en nuestro estado.