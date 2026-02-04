Anexo en León resulta ser bodega de mercancía robada

León, Guanajuato.- Como resultado del trabajo coordinado entre la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y la Policía Municipal de León, se logró un golpe significativo contra el robo de mercancía, delito que afecta directamente a la economía, el empleo y la estabilidad de las familias guanajuatenses.

Derivado de una investigación desarrollada por la Fiscalía Regional “A”, se recuperó un importante cargamento de mercancía robada que se encontraba resguardada en un inmueble de la colonia Predio San Pablo, habilitado irregularmente como centro de tratamiento de adicciones.

La intervención se originó a partir de un reporte oportuno de la Policía Municipal. Con base en los indicios recabados, el Ministerio Público obtuvo de un Juez la orden de cateo, la cual fue ejecutada por agentes de Investigación Criminal, en coordinación con policías municipales.

Durante el operativo se aseguró un volumen considerable de insumos industriales y productos comerciales, entre los que destacan más de mil costales de materia prima para panificación, así como cajas y contenedores con rellenos frutales, productos de confitería, dulces y alimento procesado para mascotas.

Este aseguramiento no solo representa la recuperación de bienes, sino la protección del patrimonio de empresas y comercios que generan empleo y desarrollo en la región, así como la prevención de que productos de procedencia ilícita lleguen al mercado y afecten a consumidores.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso con la legalidad, el trabajo interinstitucional y la atención firme a los delitos que impactan la economía y la tranquilidad social. Las investigaciones continúan para identificar y llevar ante la justicia a las personas responsables, con pleno respeto al debido proceso.