Irapuatenses recienten bajas temperaturas, en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Irapuatenses amanecieron con frío, se vieron obligados a usar chamarras, rebozos, suéteres y demás ropa abrigadora, el termómetro del Sistema Meteorológico Nacional, marcó que en la ciudad la temperatura más baja alcanzó los 5 grados centígrados al filo de las 5 de madrugada.

Los habitantes de la ciudad se vieron obligados a salir de el confort de sus camas y casas, ya sea por cuestiones de trabajo o salir a comprar un menudo ya que rápidamente se acaba, utilizaron sus ropas más abrigadoras que la temperatura de la ciudad se mantenía fría a lo largo de las primeras horas de la mañana; un aire frío corría por las calles de la ciudad, así que la sensación térmica aún era más baja, ya que a las 10 de la mañana el reloj marcaba 10 grados pero la sensación era menos.

Las autoridades de salud del municipio han mencionado que en los próximos días las temperaturas seguirán bajas, por lo que es importante extremar las medidas preventivas para evitar enfermedades respiratorias; abrigarse bien, utilizando varias capas de ropa, ventilar las casas, usar cubrebocas, comer alimentos ricos en vitamina C, entre otras recomendaciones.