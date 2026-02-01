Aseguran más de 126 mil dosis de droga en operativo conjunto en Irapuato

El decomiso se realizó en la colonia Purísima del Jardín, con apoyo de binomio canino K9, Ejército y Policía Municipal

Irapuato, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad y Paz, a través de la Unidad Canina K9 de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Policía Municipal, aseguraron más de 126 mil dosis de presuntos narcóticos en la colonia Purísima del Jardín.

Esta acción derivó de un reporte al Sistema Estatal C5i sobre la posible presencia de personas armadas, lo que activó el Operativo Células Mixtas como parte de las acciones de la estrategia Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA).

Durante la inspección preventiva en un inmueble sobre avenida Jardín, en la colonia Purísima del Jardín, el binomio canino “Titán”, entrenado para la detección de narcóticos, hizo marcaje positivo, lo que permitió localizar diversas sustancias ilícitas ocultas en el lugar.

Los oficiales aseguraron 31 paquetes de presunta marihuana, con un peso aproximado de 71.5 kilogramos, equivalentes a 71 mil 500 dosis, además de dos paquetes de presunto cristal, con un peso aproximado de 18.29 kilogramos, equivalentes a 54 mil 870 dosis.

El decomiso asciende a 126 mil 370 dosis de presuntos narcóticos, retiradas de circulación antes de que pudieran afectar a las familias guanajuatenses.

Las sustancias fueron aseguradas conforme a los protocolos legales y quedaron a disposición de la autoridad para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

La Secretaría de Seguridad y Paz reiteró que la denuncia anónima al 089, es confidencial y clave para prevenir delitos y fortalecer la seguridad en el estado.

