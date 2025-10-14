Irapuatenses disfrutan de música y teatro en el Festival Internacional Cervantino

Con presentaciones de Teatro Anda Sin Zapatos y Musas: Ensamble de Arpas, el público vivió una tarde de arte y convivencia en las actividades del Cervantino en Irapuato

Redacción Notus14 octubre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- A través del entremés Los Habladores, del grupo Teatro Anda Sin Zapatos, y del espectáculo Arpas de la Costa y la Niebla de Musas: Ensamble de Arpas, las y los irapuatenses disfrutaron de una tarde llena de música, arte y convivencia, como parte de las actividades del Festival Internacional Cervantino en Irapuato.

El Gobierno de Irapuato, a través del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación (IMCAR), invita a las y los irapuatenses, así como a visitantes de la ciudad, a disfrutar de todos los eventos programados dentro del Cervantino, totalmente gratuitos y aptos para toda la familia.

Las actividades del FIC en Irapuato continuarán el miércoles 15 de octubre, a partir de las 7:00 de la tarde, con la presentación dancística Influencias de mi tierra, a cargo del Ballet Folklórico del IMCAR, en el Mural de los Orígenes, ubicado a un costado del Templo del Hospitalito.

A las 8:00 de la noche, en el mismo espacio, se presentará el entremés El rufián viudo, del grupo Nova Terra, y posteriormente, a las 8:30 p. m., se podrá disfrutar del espectáculo musical El Bajío se tiñe de huapango, con el Trío Los Descarados.

Para conocer la cartelera completa del Festival Internacional Cervantino en Irapuato, las y los interesados pueden consultar las redes sociales del IMCAR, donde encontrarán los lugares, fechas y horarios de todas las actividades.

