Héroe guanajuatense dona órganos dentro y fuera del estado

Uriangato, Guanajuato.– Misión Cumplida: un joven guanajuatense se convirtió en héroe al donar su hígado, riñones y córneas. El hígado fue trasladado en el helicóptero de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) en equipo con la Secretaría de Salud de Guanajuato.

El momento de dolor de una familia al perder a su ser querido; un joven de 19 años originario de Salvatierra, cuyo diagnóstico fue muerte cerebral, se transformó en una decisión valiente y de empatía.

“El día de hoy, la familia de nuestro paciente va a permitir que un papá más, un hijo más, una mamá más llegue a Navidad y que pueda salir, pueda viajar “, compartió Amador Bautista Chávez, Coordinador Hospitalario de Donación.

La extracción de los órganos se realizó en el Hospital General del municipio de Uriangato, ahí las paredes de la institución fueron transformándose en una barrera de médicos, trabajadoras sociales, enfermeras y personal en general hasta formar un pasillo de honor para agradecer y despedir al donador, pero también para rendir homenaje ante la generosidad de la familia. Entre el silencio, explotaron los aplausos.

“Una persona que dona, se convierte en héroe porque puede salvar 8 vidas y mejorar la calidad de vida de 75 personas”, detalló Bautista Chávez.

El sonido de las palmas acompañó a la familia a dejar al joven al quirófano donde él comenzaría la travesía de regalar vida, todo el personal no dejó ese gesto hasta que ellos abandonaron los pasillos.

El hígado fue trasladado al Centro Médico Nacional Siglo XXI en Ciudad de México en un lapso de una hora y 20 minutos, la posibilidad de que fuera vía aérea a través de la Secretaría de Seguridad y Paz redujo el tiempo para la conservación y la sobrevida de los órganos.

El orgullo de haber concretado la primera parte de la misión, no solo se notaba en los cirujanos encargados, también en el personal que al paso del contenedor con un pedacito de vida del donante aprovechaban para tomar fotos, videos y sonreían por el futuro de esos órganos.

“Es un trabajo en equipo, Seguridad y Paz nos brinda el apoyo importante porque los órganos procurados (extraídos) tienen un tiempo de vida corto y si lo hacemos vía terrestre, se tardarían más horas”, destacó el Coordinador.

Los riñones fueron llevados por el Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato (SUEG) rumbo al Hospital de Alta Especialidad del Bajío, y las córneas serán sometidas a un estudio de viabilidad en el Hospital General de León.