Irapuato impulsa talleres para fortalecer la paz y la unión familiar

Irapuato, Guanajuato.- En busca de la construcción de la paz, el fortalecimiento del núcleo familiar y la reconstrucción del tejido social, el Gobierno de Irapuato continúa generando acciones para prevenir la fragmentación de las familias y sanar las heridas derivadas de la pérdida de seres queridos, amigos u otras circunstancias, a través de los talleres “Reconstruyendo mi paz interior, para ser un agente de paz”.

Estos talleres, impartidos por personal del Instituto Mexicano para el Duelo y la Construcción de Paz A.C., tienen como finalidad activar los corazones de las y los participantes como territorios de paz, para sembrar esperanza en Irapuato. Se busca fomentar la empatía, la escucha, la compasión y el compromiso por el bien común.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, señaló que comprende el dolor que muchas y muchos irapuatenses enfrentan ante la pérdida de un ser querido, y enfatizó la importancia de generar acciones que fortalezcan a las familias y promuevan la unión social como base para recuperar la paz.

“Ese dolor sembrado no puede ser ignorado, no puede ser ajeno. No podemos decir que no pasa nada, porque claro que pasa. Y en cada caso hay una razón, y en la mayoría de ellos, una situación que quizá pudo haberse prevenido si en el seno familiar se hubiera mantenido una fortaleza. A eso me refiero cuando digo que la paz debemos construirla entre todas y todos; la paz no se construye por decreto”, resaltó.

Hermelinda Sandoval Pallares, beneficiaria del taller, compartió que esta experiencia cambió su vida y la de su familia. Antes de participar, enfrentaba depresión tras haber sido abandonada por su pareja, quedando a cargo de sus tres hijos. Además, en su colonia no existía convivencia entre vecinos. Gracias al taller, logró recuperar su ánimo y fortalecer los lazos comunitarios.

“A todos los que han llevado estos cursos, les agradezco, porque mi cambio ha sido radical. Ya no tengo miedo de hablar, ahora convivo con mis vecinas, que son como mi familia, y estamos mucho mejor. Incluso estoy retomando la preparatoria después de 45 años de haber querido estudiarla, y es gracias a este curso, porque me ayudó a decir: ‘yo puedo’”, compartió.

A través de este tipo de acciones, el Gobierno de Irapuato reafirma su compromiso con la prevención social de la violencia, la reconstrucción del tejido social y la formación de agentes de paz, como parte de la estrategia Irapuato 27 y del eje de atención “Tu Irapuato Feliz, Seguro y en Paz” del Programa de Gobierno Municipal (PGM).