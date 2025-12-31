Cultura comunitaria se fortalece en Guanajuato con música, cine y más

Guanajuato.- A lo largo de 2025, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC) y el programa Cultura Comunitaria, acercó a comunidades históricamente excluidas más de siete mil actividades en 331 municipios del país, con el objetivo de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos culturales.

Mediante diversas estrategias centradas en la participación, el diálogo y la creación colectiva, el programa acompañó procesos que pusieron en el centro la diversidad cultural, las lenguas originarias y el arte como formas de cuidado comunitario y la construcción de paz. De hecho, parte de sus acciones permanentes colaboraron en territorios prioritarios definidos por la Estrategia Nacional de Atención a las Causas, en los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán y Tabasco.

Tengo un sueño Estatal, Fiestas de las Culturas Comunitarias

Entre agosto y diciembre de 2025, con el propósito de fortalecer la participación cultural comunitaria y visibilizar los procesos formativos desarrollados en los territorios, la DGVC organizó, en conjunto con diversas entidades del país: “Tengo un sueño estatal, Fiesta de las Culturas Comunitarias”, un conjunto de presentaciones artísticas y culturales en 23 sedes del país, en las que infancias y juventudes de los Semilleros Creativos compartieron con sus comunidades los resultados de los procesos creativos del año. Las jornadas se consolidaron como espacios de convivencia, diálogo y expresión colectiva en teatros, museos, centros culturales y plazas públicas, en los que se presentó una amplia diversidad de manifestaciones artísticas —como teatro, danza, circo, artes visuales, narración, fotografía y pintura— a través de las cuáles las y los participantes mostraron su creatividad y la riqueza cultural de sus contextos comunitarios.

En el marco de dichas actividades se firmaron convenios de colaboración con Tabasco y Aguascalientes que permitirán fortalecer el proyecto de Semilleros Creativos.

Fiesta de Culturas Comunitarias 2025 Yoltlajtoli – Voces Vivas

El Zócalo de la Ciudad de México fue sede de la Fiesta de Culturas Comunitarias 2025 Yoltlajtoli – Voces Vivas, en la que más de 1,500 niñas, niños y jóvenes de 26 entidades del país celebraron la fuerza viva de 25 lenguas originarias. La puesta en escena, concebida como un poema colectivo inspirado en la Ceiba, fue resultado del trabajo formativo de los Cuicallis –Casas de canto y poesía–, impulsados desde la DGVC y el Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM) en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), y el Gobierno de la Ciudad de México, a través del Programa de Educación Comunitaria PILARES y Utopías, con el objetivo de fortalecer sus procesos identitarios, la memoria y los derechos lingüísticos de la niñez indígena.

A la celebración se integró la Banda Tradicional Sinfónica de Mujeres Indígenas, que integran 101 niñas y adolescentes de la capital del país, Chihuahua, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Puebla, quienes muestran su fuerza sonora y rompen estereotipos de género en la música.

Semilleros Creativos

Los Semilleros Creativos del programa Cultura Comunitaria —grupos de formación artística gratuita y comunitaria integrados por niñas, niños y jóvenes en contextos de vulnerabilidad social—consolidaron sus procesos formativos y posicionaron los saberes adquiridos dentro y fuera de sus comunidades. Por ejemplo, los Semilleros yaquis, en Sonora, realizaron en la comunidad de Vícam un encuentro en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, en el que, a través de diversos lenguajes artísticos, compartieron con la comunidad el orgullo de su lengua.

En la Ciudad de México, los Semilleros Creativos de Artes Gráficas, Ilustración y Escritura creativa en la alcaldía Miguel Hidalgo; Dibujo, Pintura, Artes Plásticas y Teatro en Xochimilco, y el de Circo en Iztapalapa, en coordinación con el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, realizaron el “Encuentro Multidisciplinario Arte sin fronteras”, un intercambio académico y cultural con artistas mexicanos que radican fuera del país.

El Semillero Creativo de Cultura y Arte wixárika (tejido y bordado), en Del Nayar, Nayarit, participó en el “7.° Encuentro Nacional de Saberes Locales” de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil – Alas y Raíces, con un taller de bordado tradicional wixárika. Asimismo, el Semillero Creativo de Dibujo, Pintura y Modelado en Tepeapulco, Hidalgo, participó en el 17.° Concurso y Desfile de Alebrijes Monumentales del Museo de Arte Popular 2025, con el alebrije colectivo “Semillita”, elaborado con el acompañamiento del taller de cartonería Ehécatl.

Semilleros de Música

A lo largo del año, se realizaron conciertos y encuentros comunitarios de los Semilleros de Música —que impulsa el SNFM— participaron agrupaciones con una década o más de trayectoria, como la Banda Sinfónica Comunitaria de San Antonio Portezuelo (General Felipe Ángeles, Puebla), la Banda Sinfónica Comunitaria K’eri Tinganio (Tingambato, Michoacán) y el Ensamble Tradicional Huasteco “Cantaros de sol” (Zozocolco de Hidalgo, Veracruz)

Niñas, niños y adolescentes de Amatlán, Cosoleacaque, San Andrés Tuxtla y Zozocolco de Hidalgo participaron en el Fandango Monumental que abrió el 53 Festival Internacional Cervantino, en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, Guanajuato, acompañados por el Semillero Creativo de Laudería, Son, Jarana y Danza, así como por la agrupación Mono Blanco, entre otras agrupaciones.

Convites Culturales y Cine Sillita

Durante 2025 se desarrollaron Convites Culturales y Cine Sillitas a favor del fortalecimiento de la cultura comunitaria, la sana convivencia y la participación activa en experiencias culturales en distintos territorios del país. Los Convites Culturales —en distintos puntos del país— implementaron una cartelera permanente semanal de actividades, además de celebraciones especiales en verano, Día muertos, muestras comunitarias, posadas y asambleas participativas en espacios públicos y centros escolares, para promover el uso del tiempo libre para personas de todas las edades.

Por su parte, los Cine Sillitas llevaron a cabo jornadas de exhibición cinematográfica, espacios lúdicos y de mediación comunitaria en Campeche, Ciudad de México, Tabasco, Veracruz y Oaxaca. Contaron con el acompañamiento del Instituto Mexicano de Cinematografía, Procine CDMX, EGEDA México, DOCSMX y la Cineteca Nacional, para promover un encuentro intergeneracional y el disfrute del cine como herramienta de convivencia y formación cultural.

Pabellón de Cultura Comunitaria

El Pabellón de Cultura Comunitaria se consolidó en 2025 como un espacio dedicado a la participación cultural, la convivencia y el aprendizaje colectivo. A lo largo del año se realizaron jornadas artístico-culturales intergeneracionales; ejemplo de ello fue la implementación, a partir de abril, del “Taller para construir memorias comunitarias”, con conclusión prevista para abril de 2026, en colaboración con el Archivo General de la Nación y Memoria Histórica.

El recinto, ubicado en el Bosque de Chapultepec, fue sede de “Cultivario. Encuentro sobre programación cultural para la construcción de entornos de paz en clave comunitaria” y, por primera vez, de la “XXV Feria de las Calacas”, organizada por la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil – Alas y Raíces, con la participación de la Sección de Enseñanzas Artísticas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. De forma paralela, se implementaron Semilleros de Oficios Culturales, dirigidos a personas mayores de 16 años, con aprendizajes en escritura y narración, diseño gráfico comunitario, madera, serigrafía y vestuario.

Ex Fábrica Pólvora

Bajo los principios del ejercicio pleno de los derechos culturales y ambientales, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la DGVC, el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil – Alas y Raíces, en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, puso en marcha la Ludoteca “Chacuacos, fumarolas de agua”, en beneficio de la comunidad de la zona poniente de la capital del país. De igual forma, el recinto recibió el Carro de Comedias de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la puesta en escena El gran teatro del mundo, bajo la adaptación y dirección de Andrés Carreño.

Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena

Durante 2025, el Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena, proyecto que apoya la DGVC, recibió un reconocimiento con la exposición “Lourdes Grobet, y el Laboratorio Campesino e Indígena”, que abrió de junio a agosto en la Fundación Casa de México en España. De forma paralela, el Laboratorio desarrolló procesos escénicos comunitarios en Tabasco, como el Encuentro de Teatro Campesino e Indígena en San José de Simón Sarlat y su participación en el “XVIII Festival Cultural Ceiba, arte y magia en el Grijalva”, para fortalecer la vida cultural local con creaciones en lengua yokotán y español.

En 2026, la DGVC continuará con las acciones del programa Cultura Comunitaria, en congruencia con la visión del Gobierno de México que reconoce a la cultura como un derecho y un motor de la transformación social. De igual forma, refrenda su compromiso con una política cultural incluyente, diversa y con presencia en los territorios, a través del acompañamiento a procesos comunitarios y del trabajo articulado con comunidades y gobiernos locales.