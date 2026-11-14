Asesinan a un hombre y lo localizan dentro de un automóvil en Irapuato

El cuerpo fue encontrado en un vehículo rojo sobre la calle Halcón, en la colonia San Miguelito; hasta el momento se desconoce el móvil del crimen

Redacción Notus14 noviembre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Un hombre fue asesinado presuntamente con objeto punzo cortante y localizado sin vida en el interior de un automóvil color rojo, durante la noche del viernes, en la colonia San Miguelito, en Irapuato.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:58 de la noche, sobre la calle Halcón, entre las calles Cóndor y Las Águilas, donde se reportó la presencia de una persona aparentemente lesionada dentro de un vehículo.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Preventiva, quienes confirmaron el hallazgo y procedieron a acordonar la zona. También se contó con la presencia de elementos del Ejército Mexicano.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentaba heridas provocadas por un objeto con punta afilada.

Sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre su identidad ni se ha establecido si el homicidio ocurrió durante un intento de asalto o si se trató de una agresión directa.

Al lugar también arribó la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para realizar las diligencias correspondientes, recabar indicios e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer el crimen.

Redacción Notus14 noviembre, 2026

Redacción Notus

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