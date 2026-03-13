‘Delincuentes’ provocan choque tras huir de ministeriales en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Un choque múltiple fue el resultado de una persecución armada de ministeriales a presuntos delincuentes en la avenida Guanajuato. Al parecer, en el incidente se vieron involucrados al menos 4 vehículos, una menor de edad que viajaba en motocicleta con su padre resultaron lesionados y aparentemente no hubo detenidos.

Los primeros reportes indicaros que los agentes se encontraban realizando un operativo de investigación en el sur de la ciudad y al recibir el reporte de personas a bordo de un vehículo rojo con reporte de robo, se dirigieron a su encuentro.

Durante la persecución, hubo varias detonaciones y el carro de los agresores se estampó contra una motocicleta, una camioneta y un auto. Las personas armadas se dieron a la fuga luego del accidente.

Las autoridades acordonaron el área y abrieron la carpeta de investigación correspondiente, se espera que se esclarezcan los hechos.