Inversiones automotrices traerán a Guanajuato 6 mil empleos

Los 19 proyectos por 1 mil 751 millones de pesos provienen de Alemania, Corea, España y se instalarán en Municipios como Abasolo, Guanajuato y Silao

Redacción Notus15 enero, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Durante la presente administración, el Gobierno de la Gente ha concretado 19 proyectos en el sector automotriz y de autopartes, con una inversión de 1 mil 741 millones de dólares y el compromiso de crear 6 mil 460 empleos.

Bajo la visión de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, Guanajuato consolida su liderazgo en el sector automotriz y su cadena de proveeduría, lo que preserva y genera nuevas oportunidades laborales para los guanajuatenses.

La secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, promueve las ventajas competitivas del estado para posicionar a Guanajuato como destino atractivo de inversión y uno de los clústeres más dinámicos de Norteamérica.

Estas inversiones provienen de Alemania, China, Corea, España, Estados Unidos, Italia, Japón y México y se instalarán en Abasolo, Apaseo el Grande, Guanajuato capital, Irapuato, León, San José de Iturbide, San Miguel de Allende y Silao.

A través de la Secretaría de Economía, se sostiene un diálogo permanente con la industria automotriz y proveedores para detectar ajustes temporales, necesidades específicas y oportunidades de reconversión productiva.

Además, se ofrece acompañamiento directo mediante programas de fortalecimiento, capacitación laboral, vinculación con talento local y estrategias de atracción enfocadas en electromovilidad y relocalización de cadenas.

Para escalonar el sector automotriz-autopartes, se apoya a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) en su integración a cadenas de valor amplias y en el fortalecimiento del mercado interno a través de la estrategia de encuentros de negocio ‘Conexión Industrial’.

