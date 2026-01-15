Aumentan adopciones en Guanajuato: pasan de 14 en 2020 a 74 en 2025

León, Guanajuato.- Desde la creación de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA) de Guanajuato en 2020, cada año más niñas, niños y adolescentes (NNA) han logrado integrarse a una familia a través de la adopción, reafirmando el compromiso del Gobierno de la Gente con su derecho a vivir en un entorno de amor, cuidado y protección.

“Los resultados que se han venido obteniendo nos tienen muy contentos porque hemos pasado de 14 adopciones registradas en 2020 a 74 en 2025. Son procesos que hacemos con mucho cuidado y responsabilidad”, mencionó la titular de la PEPNNA, Tere Palomino Ramos.

“Cada adopción representa una nueva oportunidad de vida para una niña, niño o adolescente. Detrás de cada número hay una historia de esperanza, de familias que se construyen y de derechos que se restituyen. Nuestro compromiso es seguir trabajando con sensibilidad y responsabilidad, siempre poniendo en el centro el bienestar de las infancias y adolescencias”, agregó.

La funcionaria estatal destacó el impulso que la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, ha dado a las políticas públicas enfocadas en la protección integral de los NNA, así como al trabajo profesional y sensible realizan los equipos interdisciplinarios de la dependencia a su cargo.

Los procesos de adopción se llevan a cabo a través de la Subprocuraduría de Acogimiento Familiar y Adopciones, instancia encargada de acompañar de manera cercana, profesional y transparente tanto a las niñas, niños y adolescentes como a las familias adoptantes, garantizando que cada proceso se realice bajo el principio del interés superior de la niñez.

La PEPNNA Guanajuato refrenda su compromiso de continuar fortaleciendo los procesos de adopción, para que más niñas, niños y adolescentes puedan crecer en un hogar donde se les cuide, se les escuche y se les ame.

Los resultados reflejan un crecimiento constante: