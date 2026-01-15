Detecta DIF Irapuato casos de riesgo de niños y mujeres en colonias periféricas

Irapuato, Guanajuato.- En el marco de una gira de entrega de juguetes en comunidades alejadas del municipio y colonias periféricas, la presidenta del Sistema DIF Irapuato, Valeria Alfaro, informó que se han detectado mujeres, niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad.

Derivado de los recorridos realizados, la funcionaria confirmó que se detectaron al menos dos viviendas en las que fue necesaria la intervención de la Procuraduría Auxiliar de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes situaciones que requieren atención institucional inmediata, con el objetivo de salvaguardar los derechos y el bienestar de menores de edad.

Asimismo, durante el contacto directo con las familias, varias mujeres se acercaron a la presidenta del DIF para solicitar orientación y asesoría jurídica relacionada con temas familiares. Estos casos fueron canalizados de manera oportuna al Instituto de las Mujeres Irapuatenses (INMIRA), a fin de que reciban acompañamiento integral y atención especializada.

Valeria Alfaro destacó que estas giras permiten al DIF Irapuato tener un acercamiento real con la ciudadanía, conocer de primera mano sus necesidades y actuar de manera inmediata en coordinación con otras instancias municipales.

En el marco de esta estrategia solidaria, se contempla la entrega de un total de 64 mil juguetes, los cuales fueron recaudados durante la Villa Navideña gracias a la generosidad de las y los asistentes, así como de empresas participantes que se sumaron a esta causa social.

La presidenta del DIF subrayó que el compromiso de la institución es no solo llevar momentos de felicidad a la niñez irapuatense, sino también brindar protección, orientación y apoyo a las familias que más lo necesitan, fortaleciendo así el tejido social del municipio.