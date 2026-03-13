Guanajuato supera meta de vacunación contra COVID

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Salud de Guanajuato en coordinación con otras instituciones del sector salud en el estado, aplicó 541 mil 64 vacunas contra el COVID-19 en la actual campaña de vacunación invernal.

El secretario de salud de Guanajuato, Gabriel Cortés Alcalá, informó que el Sector Salud de Guanajuato continúa fortaleciendo las acciones de prevención y protección contra la enfermedad conocida como COVID-19, mediante la aplicación de vacunas en diferentes instituciones públicas del estado.

Es gracias al trabajo coordinado entre dependencias de salud, como se logró superar la meta programada durante la campaña de vacunación más reciente, alcanzando una cobertura superior a lo previsto y reforzando la protección de la población guanajuatense.

Para la actual campaña de vacunación invernal la dependencia estatal aplicó 336 mil 133 vacunas, lo que representa un avance del 107 por ciento.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró una meta de 168 mil 879 dosis y lleva 163 mil 592, alcanzando un 97 por ciento de cumplimiento.

En tanto, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) superó su meta con la aplicación de 34 mil 844 dosis frente a una meta inicial de 32 mil 179, lo que equivale a un avance del 108 por ciento.

Por su parte, los servicios médicos de PEMEX reportaron la aplicación de 5 mil 45 dosis de un total programado de 6 mil 201.

En conjunto, el Sector Salud tenía como objetivo aplicar 522 mil 159 dosis contra COVID-19, alcanzando finalmente 541 mil 64 aplicaciones, lo que representa un avance global del 104 por ciento.

La Secretaría de Salud de Guanajuato reitera el llamado a la población a mantener medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, la ventilación de espacios cerrados, el uso de cubrebocas en caso de presentar síntomas respiratorios y acudir a vacunarse cuando corresponda, con el fin de seguir protegiendo la salud de las y los guanajuatenses.

El COVID-19 es una enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-CoV-2, que puede provocar síntomas que van desde un resfriado leve hasta complicaciones graves, especialmente en personas adultas mayores o con enfermedades crónicas, entre los síntomas más comunes se encuentran fiebre, tos, dolor de garganta, cansancio, congestión nasal y, en algunos casos, dificultad para respirar.

La vacunación continúa siendo una de las herramientas más eficaces para prevenir formas graves de la enfermedad, hospitalizaciones y fallecimientos, por ello, las instituciones del Sector Salud mantienen campañas permanentes para acercar las vacunas a la población, particularmente a los grupos con mayor riesgo, con el objetivo de reducir la transmisión del virus y proteger la salud pública.