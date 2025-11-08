Intentaron llevárselo y se resistió; asesinan a delegado de Salamanca

Salamanca, Guanajuato.- El delegado de la comunidad de Sotelo en Salamanca fue baleado cerca de las 12 de la madrugada frente a su casa. De acuerdo con los primeros reportes, intentaron llevarse a Ermenegildo Vázquez, y ante su resistencia, lo asesinaron.

Hombres armados irrumpieron en su domicilio para secuestrarlo, sin embargo, uno de los presuntos agresores le disparó, dejándolo sin vida. Al parecer, dejaron su cuerpo tirado en la calle y escaparon en un vehículo.

Policías municipales y estatales arribaron al lugar y acordonaron el área, alertando también a la Fiscalía General y personal de la SEMEFO para iniciar las investigaciones correspondientes.