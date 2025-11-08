Choque entre tráiler y camión de pasajeros deja cuatro lesionados en Irapuato

El percance ocurrió la madrugada de este sábado en el Libramiento Norte, a la altura de la paquetería Tres Guerras; autoridades atendieron de inmediato la emergencia

Irapuato, Guanajuato.- La madrugada de este sábado se registró un accidente sobre el Libramiento Norte, a la altura de la paquetería “Tres Guerras”, en el municipio de Irapuato.

De acuerdo con información oficial, un tráiler tipo góndola chocó contra un camión de pasajeros, provocando la movilización inmediata de los cuerpos de emergencia.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Irapuato acudieron al lugar para brindar atención médica a los ocupantes del camión. En total, cuatro personas fueron valoradas por paramédicos: tres de ellas presentaron lesiones leves, mientras que una más fue diagnosticada como estable.

Las autoridades realizaron las maniobras necesarias para liberar la vialidad y evitar mayores riesgos, mientras se investigan las causas exactas que originaron el choque

