Con música, gastronomía, artesanías y mucha diversión, dio inicio el Festival de la Fresa 2025 en el corazón de la ciudad

Irapuato, Guanajuato

En representación de la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, la presidenta del Sistema DIF Irapuato, Valeria Alfaro García, destacó que este festival es una manera de celebrar la identidad local y de rendir homenaje a la vocación fresera de Irapuato, así como al esfuerzo y corazón de quienes trabajan el campo, impulsando el crecimiento del municipio.

Las actividades continuarán el sábado 8 y domingo 9 de noviembre, con presentaciones musicales de Kenny y los Eléctricos, La Promesa del Bajío, Los Grandes Potrillos del Bajío y el grupo Linares All Stars, quienes inauguraron el festival.

Consulta el programa completo en las redes oficiales del Gobierno de Irapuato.