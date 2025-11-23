Intentan quemar la mallas textiles que cubren el estadio en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- “Vándalos” intentaron prenderle fuego a las mallas textiles que cubren el Estadio Sergio León Chávez, así lo dio a conocer el director de obra pública Manuel Venegas.

“Por ahí alguien, en algún momento le quiso poner un cerillazo pensando que lo iba a poder quemar, desde luego que no, es un material de primera, es un material ignífugo, es un material que si le cae una chispa no se quema”.

El funcionario fue enfático al señalar que este material “Mesh Ferrari” con el que están hechas las mallas, es un material de alta calidad, además de que tiene una garantía de varios años, así mismo ante los comentarios de algunas personas que mencionan que estas mallas ya se están decolorando, Vengas señaló que no es así y dijo que:

“Las mallas tienen 15 años de garantía, tiene 15 años de garantía intacta, la verdad es que dura más, pero los 15 años es lo que la marca garantiza”.

El director de Obras públicas mencionó que estas mallas durarán por mucho tiempo y mencionó que efectivamente tienen un grado de transparencia que estaba previsto así, sin embargo, el tema del color no tiene un deterioro en cuanto a pérdida del color de manera prioritaria.

“Desde luego que hay un momento cuando ya cumpla su tiempo, tendrá algún deterioro, pero momentáneamente no lo tendrá y tendremos para rato un estadio con la dignidad que ahorita tiene”, dijo Manuel Venegas.

Para terminar el ingeniero Venegas dijo que ya se terminó a su totalidad la obra del estadio, todas las etapas fueron ya concluidas, y enfatizó que a que ahorita no se ha deteriorado ni las mallas, ni ningún componente de la rehabilitación, y dijo que el tema del decoloro es a lo mejor alguna situación de percepción, pero el material sigue intacto.