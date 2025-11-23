Campesinos y transportistas se alistan para las movilizaciones de mañana

Llegan a Irapuato camiones que dejan estacionados en las inmediaciones de la carretera Irapuato-León

Redacción Notus23 noviembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Comienzan a llegar autobuses a la carretera Irapuato-León a la altura del trébol del ITESI, en Irapuato.

Alrededor de más de 30 camiones fueron observados estacionandose en las inmediaciones de la carretera justo en la parada de autobuses que se encuentra en la comunidad de el Copal, los cuales fueron dejados ahí, presumiblemente para realizar las protestas del Paro Nacional en defensa del Campo.

Cabe señalar que en dicho paro también participarán transportistas quienes exigen a las autoridades mayor seguridad en las carreteras del país.

Por tal motivo se espera una jornada caótica en diferentes carreteras del Estado y del país.

