Intenso debate en el Congreso por corrupción de Taddei en el INE

Guanajuato, Guanajuato.- Luego de que en la pasada sesión la bancada morenista abandonara el pleno, esta vez regresó para “celebrar” que se sanciona a la corrupción y mantener la narrativa de que el Instituto Nacional Electoral “estaba podrido” desde antes de que se descubrieran las corruptelas de Guadalupe Taddei.

Tras largo e intenso debate, el Pleno del Congreso del Estado exhortó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a su Junta de Coordinación Política, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Comité Técnico de Evaluación, a garantizar un procedimiento abierto y transparente para la designación de la persona titular de la Presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En particular, se solicita al Comité que haga públicas las razones que sustenten la idoneidad de cada persona incluida.

También piden al Congreso de la Unión para que dictamine con prontitud las iniciativas dirigidas a revertir la concentración de atribuciones administrativas en la Presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral derivada de las reformas impulsadas por Morena. El propósito es restituir al Consejo General la decisión colegiada en los asuntos administrativos y reforzar los mecanismos de supervisión, control y rendición de cuentas.

Instan al Consejo General del INE para que publique la información sobre las contrataciones de boletas, documentación y materiales electorales, credenciales para votar y demás insumos vinculados con el proceso electoral de 2027, desde la planeación de las contrataciones, incluida la investigación de mercado, hasta la conclusión de la ejecución contractual, comprendidos el procedimiento de contratación, la adjudicación, la formalización de los contratos y la verificación de su cumplimiento, conforme a la normativa aplicable.

Y, finalmente, se exhorta igualmente al Órgano Interno de Control para que, con respeto a su autonomía técnica y de gestión, verifique la aplicación de los mecanismos de identificación, declaración y excusa por conflictos de interés en las áreas responsables de las contrataciones y promueva las medidas preventivas que correspondan.

El exhorto tiene su origen en un punto de acuerdo de obvia resolución formulado por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática y la diputada “sin partido” Luz Itzel Mendo González.

En el documento se señala que la autonomía del Instituto Nacional Electoral constituye una garantía para la ciudadanía y las fuerzas políticas, por lo que sus decisiones y funcionamiento deben regirse por los principios de certeza, imparcialidad y máxima publicidad. También se refiere que la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la Presidencia del Consejo General, comunicada el 26 de octubre de 2026, obliga a realizar su sustitución en el menor plazo posible, particularmente ante la proximidad del proceso electoral de 2027.

Se argumenta que la reforma electoral publicada el 14 de octubre de 2024 trasladó a la Presidencia del Consejo General la facultad de designar directamente a las personas titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, lo que, a consideración de quienes promueven el acuerdo, redujo la intervención del órgano colegiado en la revisión de los perfiles y en las decisiones administrativas del Instituto.

La propuesta señala que la transparencia en la designación de la Presidencia y en el ejercicio de las atribuciones administrativas del INE resulta fundamental para fortalecer la confianza ciudadana, garantizar la autonomía institucional y asegurar la correcta utilización de los recursos públicos destinados a la organización de los próximos comicios.

La morenista diputada María Eugenia García Oliveros intervino para hablar en contra de la resolución del punto de acuerdo. Dijo que en el movimiento y en el proyecto actual no se protege a corruptos ni a farsantes, y destacó que las irregularidades y los actos de corrupción del pasado también son investigados.

Su compañero Antonio Chaurand Sorzano señaló que la designación de la presidencia del INE es una responsabilidad de la Cámara de Diputados federal, donde este Congreso no puede sustituir la voluntad ni conducir la agenda legislativa del Poder Legislativo de la Unión en torno a su organización administrativa; y que las supuestas irregularidades en contrataciones deben investigarse y probarse ante las autoridades competentes mediante denuncias formales.

El panista Aldo Iván Márquez Becerra pasó a dar su raspón al Movimiento de Regeneración Nacional y dijo que la corrupción del INE se da con el gobierno de la 4T.

El priista Alejandro Arias Ávila resumió: cuando hay una derrota lo que se busca es al final dejar manchado a los demás. Su compañera Ruth Noemí Tiscareño Agoitia manifestó que la Cámara de Diputados federal sigue sin emitir la convocatoria para elegir a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), acusando que se pretende utilizar la mayoría parlamentaria para imponer reglas y mantener el control sobre los procesos electorales.

Luego vino el quite morenista:

Ernesto Millán Soberanes, David Martínez Mendizábal y Hades Berenice Aguilar Castillo hicieron una recopilación de cómo llegó al poder la funcionaria Taddei, resaltaron que estaban a favor de que se le investigue.

La obvia resolución, finalmente, fue aprobada por unanimidad de votos con los mensajes del panista José Erandi Bermúdez Méndez, Roberto Carlos Terán Ramos y Juan Carlos Romero Hicks, quienes si bien recalcaron que la corrupción se registra en la etapa de gobierno morenista, se debe garantizar un relevo transparente y que dé confianza al alectorado.

El punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos.