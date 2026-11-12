Congreso de Guanajuato exige a gobierno federal acelerar el nuevo hospital de Irapuato

Guanajuato, Guanajuato.- El Pleno de la 66 Legislatura del Congreso del Estado exhortó al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar las gestiones técnicas, administrativas y presupuestarias necesarias para concretar la construcción del nuevo Hospital General de Zona en Irapuato, Guanajuato, a efecto de posibilitar el inicio de la obra durante el ejercicio fiscal 2027.

El exhorto tiene su origen en un punto de acuerdo de obvia resolución presentado por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática y la diputada Luz Itzel Mendo González.

En el documento se señala que el acceso a servicios médicos suficientes, oportunos y de calidad es una condición indispensable para garantizar el derecho a la protección de la salud, por lo que es necesario avanzar en la construcción de infraestructura hospitalaria que responda a las necesidades de la población derechohabiente de Irapuato y de los municipios de la región.

Se expone en el texto que el actual Hospital General de Zona del IMSS en Irapuato tiene más de cinco décadas de operación y presenta condiciones de saturación. Además, brinda atención a la población de municipios como Salamanca, Cuerámaro, Abasolo, Huanímaro, Pueblo Nuevo y Romita, lo que incrementa la demanda de sus servicios.

Se destaca en el documento que, de acuerdo con los estudios de preinversión elaborados por el propio IMSS, la población beneficiaria del proyecto se estima en 352 mil 496 personas, aunque las proyecciones institucionales consideran hasta 362 mil derechohabientes y entre 440 mil y 450 mil habitantes si se contempla la zona de influencia regional.

En el texto se añade que el diagnóstico del Instituto identificó un déficit de 233 camas hospitalarias de segundo nivel en Irapuato, así como una saturación hospitalaria promedio de 110.5 por ciento y una ocupación de 125 por ciento en el área de urgencias durante 2021. También señaló que únicamente el 28.4 por ciento de las referencias a especialidades se atendía en un plazo de 20 días o menos.

En cuanto a los antecedentes del proyecto, se recordó que en agosto de 2023 el Consejo Técnico del IMSS aprobó la aceptación de la donación del predio denominado La Palma, con una superficie de 50 mil metros cuadrados, para construir un Hospital General de Zona de 216 camas, con una inversión estimada de 2 mil 857 millones de pesos, y que la propiedad del inmueble quedó formalizada mediante escritura pública en diciembre de 2024.

Asimismo, se subraya que el municipio de Irapuato ha destinado recursos para la adquisición de terrenos colindantes y la realización de obras de infraestructura y accesos, y pese a las gestiones realizadas ante autoridades federales y los compromisos públicos de revisar el proyecto, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 no contempla recursos para avanzar en la ejecución de la obra.

Al hablar en contra de la obvia resolución, el diputado Antonio Chaurand Sorzano señaló que se ha rechazado sistemáticamente la adhesión de Guanajuato al modelo del IMSS-Bienestar, que se contradice con la petición de la construcción de nueva infraestructura hospitalaria por parte del IMSS tradicional en municipios como Irapuato, ignorando las acciones y la realidad ejecutadas a nivel federal.

Precisó que, mientras los estados adheridos al modelo federal han incrementado significativamente sus consultas generales y de especialidad, Guanajuato se mantiene como una de las entidades no adheridas, perdiendo los beneficios directos de este esfuerzo, a pesar de que la titular del Ejecutivo federal se comprometió a la creación de dos nuevos grandes hospitales en el estado.

Finalmente, convocó a la congruencia política bajo dos exigencias; primera, aceptar la adhesión al IMSS-Bienestar para que los recursos y la tecnología federal lleguen a la ciudadanía; y segunda, etiquetar los recursos necesarios en el presupuesto estatal para rehabilitar y fortalecer la red de salud pública en Guanajuato.

En rectificación de hechos, el congresista Roberto Carlos Terán Ramos comentó que los convenios administrativos no deben ser obstáculos para garantizar derechos humanos; que ningún trámite puede sustituir la responsabilidad del Estado de brindar servicios dignos; que el municipio y el gobierno federal tienen obligaciones que no pueden quedar indefinidamente pospuestas. Remarcó que el municipio de Irapuato ha cumplido con los requisitos establecidos, por lo que le toca al gobierno federal atender su parte.

Al hablar a favor, el congresista Víctor Manuel Zanella Huerta externó que la exigencia de un nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Irapuato no responde a colores partidistas, sino a la urgente necesidad de brindar atención médica digna, pronta y oportuna a miles de familias que actualmente padecen la saturación de los servicios sanitarios.

Recordó que desde hace más de tres años el propio Seguro Social presentó el proyecto para un nuevo hospital general de zona con 216 camas, con una inversión estimada en 2,857 millones de pesos para beneficiar a más de 419,000 derechohabientes, toda vez que el actual hospital se encuentra totalmente rebasado.

Asimismo, enfatizó que el municipio de Irapuato ya cumplió con su parte al formalizar la entrega de un predio de 50,000 metros cuadrados al IMSS y reprochó que, a pesar de los anuncios y de la instrucción girada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para revisar el proyecto, en la reciente aprobación del presupuesto federal no se etiquetó ningún recurso ni partida específica para su construcción.

En rectificación de hechos, la morenista Maribel Aguilar González externó que el interés es compartido, que nadie ha dicho que no se va a construir y recordó el tiempo que estuvo gobernando el Partido Acción Nacional, así como que desde esa época no se había construido un nuevo hospital en la entidad.

El morenista David Martínez Mendizábal expuso tres aspectos, que parte de que no haya suficientes recursos es que en Guanajuato el empelo informar ronda sobre el 55%, por lo que se pronunció para que el gobierno del estado trabaje en la materia; que el hecho de que no exista un rubro específico en el presupuesto para la construcción no significa que no haya bolsas generales de donde puedan fluir los recursos para el hospital de Irapuato y que cuando existe voluntad política del gobierno estatal puede modificar prioridades y dirigir financiamiento hacia la infraestructura sanitaria, como se hizo en León.

Finalmente, antes de aventar culpas a la federación, se debe demostrar que la salud de Irapuato fue considerada una prioridad real, no solamente un compromiso discursivo.

En rectificación de hechos, Antonio Chaurand Sorzano señaló que en Guanajuato la Secretaría de Salud estatal cuenta con mayor infraestructura física que el IMSS, pero que a pesar de ello, el IMSS realiza un número superior de procedimientos quirúrgicos, aunado a recordar que la construcción del hospital no requiere estar explícitamente etiquetada en el Presupuesto de Egresos de la Federación, toda vez que los recursos del IMSS provienen del Consejo Técnico y de las aportaciones obrero-patronales.

Mientras que el panista Aldo Iván Márquez Becerra pidió a sus homólogos que se sumaran a la propuesta y recordó que los legisladores federales de MORENA no asignaron recursos, así como que se debe respetar la propuesta de la presidencia de la República, ya que el hospital no solo atendería a personas de Irapuato, sino de toda esa región.

El legislador Víctor Manuel Zanella Huerta solicitó que se sumaran esfuerzos y, si era necesario, se reajustara con sus aportaciones, pero se trabajara en el tema para Irapuato. También la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia intervino y comentó que le toca al gobierno federal atender el tema del servicio del hospital de Irapuato, aunado a que señaló que fueron los diputados de MORENA quienes no quisieron respaldar más recursos para la entidad.

En rectificación de hechos, la congresista María Isabel Ortiz Mantilla propuso un reajuste a la propuesta para precisar que se exhorte al Consejo Técnico del IMSS que asigne y etiquete los recursos presupuestales correspondientes para la construcción del hospital de Irapuato de cara al ejercicio fiscal 2027, además de afirmar que el amor y el compromiso institucional se demuestran con presupuesto, por lo que es necesario trascender la confianza discursiva y ver reflejada la realidad de los recursos en beneficio no solo de Irapuato, sino de toda la región y del estado de Guanajuato.

El morenista Ernesto Millán Soberanes manifestó que durante muchos años el Instituto Mexicano del Seguro Social dejó de recibir dinero; que ya se comentaron las acciones que se están haciendo en la materia, su equipamiento y que era bueno que reconocieran que por muchos años se desatendió.

La obvia resolución fue aprobada por mayoría de votos. Al someterse a votación, la propuesta también fue avalada por mayoría de votos.