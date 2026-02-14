Integran 2 caninos a policía para detección de drogas, armas y dinero en la capital

Los binomios desarrollaron habilidades para detectar sustancias ilícitas, armamento, cartuchos, cargadores y papel moneda, realizando un marcaje pasivo que permite identificar con precisión la presencia de riesgos

Redacción Notus14 febrero, 2026

Guanajuato, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene dos elementos caninos especializados en la detección de drogas, armas de fuego y dinero, con lo que se fortalece la Unidad Especial Canina K-9. 
 
Los caninos, junto a sus binomios operativos, recibieron un proceso de capacitación, con lo que incrementan sus capacidades en materia de prevención, reacción y apoyo en tareas de seguridad pública. 
 
La Presidenta Municipal, Samantha Smith, asistió a la graduación en el Complejo Titán, donde supervisó personalmente el proceso y reconoció el trabajo de los binomios K-9. 
 
La formación fue impartida bajo un modelo integral que contempla el trabajo conjunto entre el elemento activo y el ejemplar canino, privilegiando la disciplina, la conducción segura, la eliminación de riesgos antes de cada intervención y la correcta aplicación de técnicas de búsqueda. 


 
A través de dinámicas basadas en el juego como herramienta de aprendizaje, los binomios desarrollaron habilidades para detectar sustancias ilícitas, armamento, cartuchos, cargadores y papel moneda, realizando un marcaje pasivo que permite identificar con precisión la presencia de riesgos. 
 
Durante la clausura del curso, las caninas Frida y Hera, junto a sus manejadores realizaron una demostración de detección de aromas, evidenciando el nivel de preparación alcanzado y la coordinación operativa necesaria para actuar de manera eficaz en campo. 

Redacción Notus14 febrero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información