Integran 2 caninos a policía para detección de drogas, armas y dinero en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene dos elementos caninos especializados en la detección de drogas, armas de fuego y dinero, con lo que se fortalece la Unidad Especial Canina K-9.



Los caninos, junto a sus binomios operativos, recibieron un proceso de capacitación, con lo que incrementan sus capacidades en materia de prevención, reacción y apoyo en tareas de seguridad pública.



La Presidenta Municipal, Samantha Smith, asistió a la graduación en el Complejo Titán, donde supervisó personalmente el proceso y reconoció el trabajo de los binomios K-9.



La formación fue impartida bajo un modelo integral que contempla el trabajo conjunto entre el elemento activo y el ejemplar canino, privilegiando la disciplina, la conducción segura, la eliminación de riesgos antes de cada intervención y la correcta aplicación de técnicas de búsqueda.





A través de dinámicas basadas en el juego como herramienta de aprendizaje, los binomios desarrollaron habilidades para detectar sustancias ilícitas, armamento, cartuchos, cargadores y papel moneda, realizando un marcaje pasivo que permite identificar con precisión la presencia de riesgos.



Durante la clausura del curso, las caninas Frida y Hera, junto a sus manejadores realizaron una demostración de detección de aromas, evidenciando el nivel de preparación alcanzado y la coordinación operativa necesaria para actuar de manera eficaz en campo.