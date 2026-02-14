Auto se incendia en carretera 110, en el entronque a La Herradura

Pénjamo, Guanajuato.- En la carretera federal 110 Pénjamo-La Piedad, a la altura del entronque a La Herradura, se registró el incendio de un automóvil. Al menos dos personas lesionadas fue el saldo que dejó el choque con una camioneta, que derivó en la quema del vehículo.

Según los primeros reportes, las llamas cubrieron al carro que quedó en el carril de baja velocidad. Los conductores que se encontraban en el momento avisaron a las autoridades que arribaron para brindar atención médica y despejar el área.

Hasta el momento se desconoce el móvil de los hechos, sin embargo, el accidente provocó una larga fila de vehículos, debido al uso de un solo carril.