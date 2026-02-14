Amor y comunidad en tiempos digitales: Guanajuato se llena de bodas

Guanajuato, Guanajuato.- Parejas con décadas de vivir juntas, parejas recién conocidas en redes digitales, parejas que sólo buscan la certeza jurídica del enlace civil, parejas que viven su fe católica en comunidad. Así fueron los marcos de bodas colectivas en este 14 de febrero.

Hasta que la muerte (o el otro o la otra los separe)

La primera boda co lectiva fue la religiosa. Un total de 15 parejas acudieron a la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato y les amadrinó la presidenta municipal, Samantha Smith. Ya descansada de su estancia en España y su regreso de la caminata a San Juan de los Lagos, la alcaldesa estuvo en su elemento religioso y acompañó a parejas de diversas edades, con mujeres de vestido blanco.

El mensaje sacerdotal, los principios de la fe y a seguir la fiesta, que es 14 de febrero.

Se casó Tacho con Tencha la del ocho

El amor se vivió también en el embarcadero de la presa de la olla, donde más de 50 personas sellaron (y firmaron) su alianza en la boda comunitaria capitalina de este 14 de febrero. Samantha Smith también les amadrinó, junto con el director del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Marco Araujo.

En representación de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, que encabezó una ceremonia similar en León, acudió la subsecretaria de vinculación y desarrollo político, Elvira Paniagua.

Fueron testigos de la unión de estos enamorados, dentro de las celebraciones del festival “¡Ay amor! En Guanajuato”.

Hubo caras serias para escuchar los mensajes de la autoridad y sólo esperaron el fin de la ceremonia. Firmaron, posaron con sus actas matrimoniales. Los que se casaron para dar certeza jurídica luego de años de vivir juntos, regresaron a preparar comida y convidar a hijos y nietos; los de compromiso más reciente, se fueron a buscar algún restaurantito para festejar.

Un brindis con michelada y una pizza hawaiana serán parte del excelso banquete para festejar.

De luna de miel, ni hablamos: en los moteles y hoteles, dicen, hay casa llena y se agotaron las suites con jacuzzi.