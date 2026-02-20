Instalará IMSS macrocentros de vacunación contra sarampión en Guanajuato

Guanajuato.- La delegación Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social instalará macrocentros de vacunación contra sarampión en diferentes municipios del estado para proteger a la población en general, sea o no derechohabiente.

El Instituto resaltó la importancia de que la población acuda a vacunarse para evitar contagios, o bien, para en caso de presentar la enfermedad prevenir complicaciones graves.

Este fin de semana, sábado 21 y domingo 22, serán instalados 12 macrocentros en 7 municipios del estado en diferentes horarios, adicionalmente a los módulos que están instalados en 43 de las Unidades de Medicina Familiar, que brindarán atención en los mismos días de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, lo anterior para que pueda acudir la población que no puede hacerlo entre semana por sus diferentes ocupaciones.

Preferentemente acudir con su Cartilla Nacional de Vacunación para que el personal de salud revise su esquema y hacer el registro correspondiente.

Los macrocentros estarán ubicados de la siguiente manera:

Macrocentros OOAD Guanajuato 21 y 22 febrero 2026 Municipio Lugar Dirección Horario Guanajuato Jardín Embajadoras Paseo de La Presa, Zona Centro, 36094 Guanajuato, Gto. 11:00 a 19:00 hrs. Mercado Hidalgo Av. Benito Juárez, Mercado, Hidalgo, 36000 Guanajuato, Gto. 11:00 a 19:00 hrs. Salamanca Presidencia Municipal Portal Octavio Muñoz Ledo s/n, Centro, 36700 Salamanca, Gto. 08:00 a 18:00 hrs. Fraccionamiento Las Arboledas de Ciudad Bajío Eucalipto 210, Arboledas de Cd. Bajío, 36766 Salamanca, Gto. 08:00 a 18:00 hrs. Walmart Blvd. Clouthier Blvd. Manuel J. Clouthier 1702, Aztlán, 36720 Salamanca, Gto. 08:00 a 18:00 hrs. Irapuato Plaza fiesta Blvd. Díaz Ordaz 31 tenerías, Irapuato, Gto. 09:00 a 18:00 hrs. León Explanada de la conocida T-1 del IMSS en León Blvd. Adolfo López Mateos, esquina Paseo de los Insurgentes. León de los Aldama, Gto. 08:00 a 18:00 hrs. Parque Zoológico de León Camino a Ibarilla KM 6, 37207 León de los Aldama, Gto. 09:00 a 18:00 hrs. Centro comercial ALTACIA Frente a H&M Blvd. Aeropuerto No. 104, Cerrito de Jerez, 37545 León de los Aldama, Gto. 11:00 a 16:00 hrs. Celaya Explanada de HGZ 4 Mutualismo & Río Lerma SN, Centro, 38060 Celaya, Gto. 08:00 a 18:00 hrs. Moroleón Jardín principal de Moroleón Zona Centro, 38800 Moroleón, Gto. 09:00 a 16:00 hrs. Villagrán Jardín principal Villagrán Plaza Constitución Sur 321-130, Zona Centro, 38260 Villagrán, Gto. 08:00 a 16:00 hrs.