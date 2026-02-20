Guanajuato alcanza 99% de vacunación contra COVID-19 en temporada invernal

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Salud registra un avance en vacunación del 99 por ciento contra el COVID-19, por instituciones del sector salud establecidas en el estado de Guanajuato.

La campaña de vacunación contra COVID-19 correspondiente a la temporada invernal 2025-2026 presenta un avance general del 99 por ciento en el sector salud, de acuerdo con información de SISCENSIA con corte a la segunda semana de febrero de 2026.

El secretario de salud Gabriel Cortés Alcalá reconoció al personal de las 8 Jurisdicciones Sanitarias que se han sumado a las actividades de inmunización en los 46 municipios, ante la temporada invernal.

La meta del sector salud en el estado es de 522 mil 159 dosis, de las cuales a la fecha se han aplicado 516 mil 695.

Por institución, la Secretaría de Salud Estatal reporta un cumplimiento del 103 por ciento, al aplicar 324 mil 915 dosis de una meta de 314 mil 900; mientras que el ISSSTE también supera su objetivo con un 108 por ciento de avance, al registrar 34 mil 744 dosis aplicadas frente a una meta de 32 mil 179 vacuas.

En contraste, el IMSS presenta un avance del 89 por ciento, con 150 mil 541 dosis aplicadas de 168 mil 879 programadas; por su parte PEMEX registra un 81 por ciento de cumplimiento, con 5 mil 45 vacunas aplicadas, de una meta fijada de 6 mil 201.

Las cifras reflejan un avance significativo en la cobertura de vacunación contra COVID-19, con un cumplimiento total del sector cercano a la meta establecida y con instituciones en el estado que ya han superado su objetivo programado.