“No es que esté ocurriendo ahorita y antes no”; Harfuch sobre ataques en Guanajuato

Irapuato, Guanajuato.- “Desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la administración de la gobernadora, Libia Dennise ha disminuido este tipo de ataques”; Omar García Harfuch sobre agresiones del crimen organizado en Guanajuato. “No es que esté ocurriendo ahorita y antes no” mencionó en secretario de Seguridad Federal, insistiendo en la baja de ataques y homicidios.

Guanajuato ha sido por muchos años el estado con mayor número de homicidios, recordó Claudia Sheinbaum, sin olvidar que sigue ocupando ese puesto al cierre del 2025. Sin embargo, se destacó la reducción de hasta 65 por ciento de víctimas, derivado de detenciones relevantes de grupos criminales muy violentos entre febrero y abril del año pasado.

Por su parte, la gobernadora destacó que Guanajuato es prioritario para el gobierno federal. Libia Dennise expresó que enero, respecto a los últimos 8 años es el más bajo en homicidios dolosos, como parte de la estrategia de seguridad coordinada entre el estado y el país.