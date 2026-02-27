Instalará IMSS 31 macrocentros de vacunación en Guanajuato

Guanajuato.- La delegación Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social informa que este sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo habrá nuevamente vacunación en diferentes direcciones y con vacunas disponibles también para otros padecimientos prevenibles por Vacunación.
Autoridades del área médica del Instituto invitaron a la población a que acuda a la aplicación de dosis contra sarampión y en general a completar sus esquemas, a fin de evitar contagios o prevenir complicaciones graves ante los padecimientos.
Este fin de semana de cierre de febrero e inicio de marzo habrá instalados 31 macrocentros con diferentes horarios de atención con lo cual el Seguro Social acerca sus servicios a la población de una forma más cercana y accesible para que no exista impedimento en acudir a protegerse, tomando en cuenta que en muchos casos es más fácil asistir en sábado o domingo. Adicionalmente habrá puestos de vacunación en diferentes Unidades de Medicina Familiar.
La población, sea o no derechohabiente debe acudir preferentemente con su Cartilla Nacional de Salud para que el personal de salud revise su esquema y hacer el registro correspondiente.
El IMSS en Guanajuato aplicó cerca de 28,235 dosis contra sarampión en los macrocentros de vacunación instalados el pasado fin de semana en diferentes municipios del estado y en sus Unidades de Medicina Familiar para proteger a la población en general, es decir, derechohabiente y no derechohabiente.
Los macrocentros estarán ubicados de la siguiente manera:
|
Lugar
|
Dirección
|
Fecha
|
Hora
|
Unidad Deportiva “Santiago Lira”
|
Lucas Flores s/n, Miravalle, Valle de Santiago, Gto.
|
28 de febrero
|
9:00- 14:00 hrs.
|
Jardín Principal
|
Juárez 185, Centro Portal Hidalgo, Valle de Santiago, Gto.
|
01 de marzo
|
9:00- 14:00 hrs.
|
Tianguis Domingo
|
Parque Zaragoza, Acámbaro, Gto.
|
01 de marzo
|
08:00 a 16:00 hrs.
|
Zoológico de León
|
Camino a Ibarrilla km 6, col. Ibarrilla, León, Gto.
|
28 de febrero y 01 de marzo
|
09:00 a 16:00 hrs.
|
Terminal de Autobuses Delta
|
Blvd. Delta # 101, Fracc. Santa Julia, León, Gto
|
28 de febrero y 01 de marzo
|
09:00 a 16:00 hrs.
|
Terminal de San Jerónimo
|
Avío # 120, col. Industrial Hidalgo, León, Gto.
|
28 de febrero
|
09:00 a 16:00 hrs.
|
01 de marzo
|
09:00 a 16:00 hrs.
|
Terminal de San Juan Bosco
|
Blvd. Juan Alonso de Torres, col. Vibar, León, Gto.
|
28 de febrero
|
09:00 a 16:00 hrs.
|
01 de marzo
|
09:00 a 16:00 hrs.
|
Plaza Principal
|
Zona peatonal, Centro de León, Gto.
|
28 de febrero
|
10:00-17:00 hrs.
|
Telas Biba y Mercado Aldama
|
J. Ortiz de Domínguez # 217, Centro de León, Gto.
|
28 de febrero
|
10:00-17:00 hrs.
|
Tianguis “Línea de Fuego”
|
Celaya # 201, col. Industrial, León, Gto.
|
01 de marzo
|
10:00-17:00 hrs.
|
Centro Max (a un lado de Cinépolis)
|
Blvd. Adolfo López Mateos # 2518, Jardines de Jerez, León, Gto.
|
28 de febrero y 01 de marzo
|
11:00 a 17:00 hrs.
|
Centro Comercial Altacia (frente a H&M)
|
Blvd. Aeropuerto # 104, Cerrito de Jerez, León, Gto.
|
28 de febrero y 01 de marzo
|
11:00 a 17:00 hrs.
|
Plaza Mayor (frente a H&M)
|
Blvd. Juan Alonso de Torres Pte. # 2002, Valle del Campestre, León, Gto.
|
28 de febrero y 01 de marzo
|
11:00 a 19:00 hrs.
|
Parque Metropolitano León
|
León, Gto.
|
01 de marzo
|
09:00 a 16:00 hrs.
|
HGR No. 58
|
León, Gto.
|
28 de febrero
|
09:00 a 16:00 hrs.
|
Plaza Galería “Las Torres”
|
León, Gto.
|
01 de marzo
|
12:00 a 16:00 hrs.
|
Universidad de Celaya
|
Celaya, Gto.
|
01 de marzo
|
09:00 a 15:00 hrs.
|
Carrera UNIRace 2026
|
Celaya, Gto.
|
01 de marzo
|
09:00 a 15:00 hrs.
|
Plaza Fiesta
|
Blvd. Díaz Ordaz # 31, Tenerías, Irapuato, Gto.
|
28 de febrero y 01 de marzo
|
8:00 a 18:00 hrs.
|
Presidencia Municipal Salamanca
|
Portal Octaviano Muñoz Lerdo s/n, zona centro, Salamanca, Gto.
|
28 de febrero y 01 de marzo
|
09:00 a 16:00 hrs.
|
Arboledas CD Bajío
|
Cam. Mancera km 3.4, Salamanca, Gto.
|
28 de febrero y 01 de marzo
|
09:00 a 16:00 hrs.
|
Mercado “Tomasa Estevez”
|
Mariano Matamoros s/n, Salamanca, Gto.
|
28 de febrero y 01 de marzo
|
09:00 a 16:00 hrs.
|
Jardín Principal (Apaseo el Grande)
|
Calle Mariano Matamoros e Hidalgo, zona centro, Apaseo el Grande, Gto.
|
28 de febrero y 01 de marzo
|
09:00 a 16:00 hrs.
|
Coppel Iturbide
|
Centro de San José Iturbide, Gto.
|
28 de febrero y 01 de marzo
|
09:00 a 15:00 hrs.
|
Parque Fundadores (antiguas instalaciones de la Feria Celaya)
|
Blvd. Adolfo López Mateos # 1102, Celaya, Gto.
|
01 de marzo
|
10:00 a 14:00 hrs.
|
UDHI Universidad Dolores Hidalgo “Tu Universidad”
|
Campus Central Calzada de los Héroes # 24, col. San Cristobal, Dolores Hidalgo, Gto.
|
28 de febrero
|
09:00 a 16:00 hrs.
|
Plaza “La Luciérnaga”
|
Libramiento Manuel Zavala # 165, c.p. 37745, San Miguel de Allende, Gto.
|
01 de marzo
|
10:00 a 17:00 hrs.
|
Frente a Restaurante “El Truco 7” en Guanajuato capital
|
Zona Centro, Guanajuato, Gto
|
28 de febrero y 01 de marzo
|
10:00 a 16:00 hrs.
|
Jardín Embajadores (Guanajuato)
|
Paseo de La Presa, zona centro, Guanajuato, Gto.
|
28 de febrero y 01 de marzo
|
10:00 a 16:00 hrs.
|
Mercado Hidalgo (Guanajuato)
|
Av. Benito Juárez Mercado Hidalgo, Guanajuato, Gto.
|
28 de febrero y 01 de marzo
|
10:00 a 16:00 hrs.
|
Jardín principal (Silao)
|
01 de marzo
|
09:00 a 16:00 hrs.