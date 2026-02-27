Instalará IMSS 31 macrocentros de vacunación en Guanajuato

Aplicarán vacunas contra sarampión y otras enfermedades este fin de semana a derechohabientes y público en general

Redacción Notus27 febrero, 2026

Guanajuato.- La delegación Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social informa que este sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo habrá nuevamente vacunación en diferentes direcciones y con vacunas disponibles también para otros padecimientos prevenibles por Vacunación.

Autoridades del área médica del Instituto invitaron a la población a que acuda a la aplicación de dosis contra sarampión y en general a completar sus esquemas, a fin de  evitar contagios o prevenir complicaciones graves ante los padecimientos.

Este fin de semana de cierre de febrero e inicio de marzo habrá instalados 31 macrocentros con diferentes horarios de atención con lo cual el Seguro Social acerca sus servicios a la población de una forma más cercana y accesible para que no exista impedimento en acudir a protegerse, tomando en cuenta que en muchos casos es más fácil asistir en sábado o domingo. Adicionalmente habrá puestos de vacunación en diferentes Unidades de Medicina Familiar.

La población, sea o no derechohabiente debe acudir preferentemente con su Cartilla Nacional de Salud  para que el personal de salud revise su esquema y hacer el registro correspondiente.

El IMSS en Guanajuato aplicó cerca de 28,235 dosis contra sarampión en los macrocentros de vacunación instalados el pasado fin de semana en diferentes municipios del estado y en sus Unidades de Medicina Familiar para proteger a la población en general, es decir, derechohabiente y no derechohabiente.

Los macrocentros estarán ubicados de la siguiente manera:

Lugar

Dirección

Fecha

Hora

Unidad Deportiva “Santiago Lira”

Lucas Flores s/n, Miravalle, Valle de Santiago, Gto.

28 de febrero

9:00- 14:00 hrs.

Jardín Principal

Juárez 185, Centro Portal Hidalgo, Valle de Santiago, Gto.

01 de marzo

9:00- 14:00 hrs.

Tianguis Domingo

Parque Zaragoza, Acámbaro, Gto.

01 de marzo

08:00 a 16:00 hrs.

Zoológico de León

Camino a Ibarrilla km 6, col. Ibarrilla, León, Gto.

28 de febrero y 01 de marzo

09:00 a 16:00 hrs.

Terminal de Autobuses Delta

Blvd. Delta # 101, Fracc. Santa Julia, León, Gto

28 de febrero y 01 de marzo

09:00 a 16:00 hrs.

Terminal de San Jerónimo

Avío # 120, col. Industrial Hidalgo, León, Gto.

28 de febrero

09:00 a 16:00 hrs.

01 de marzo

09:00 a 16:00 hrs.

Terminal de San Juan Bosco

Blvd. Juan Alonso de Torres, col. Vibar, León, Gto.

28 de febrero

09:00 a 16:00 hrs.

01 de marzo

09:00 a 16:00 hrs.

Plaza Principal

Zona peatonal, Centro de León, Gto.

28 de febrero

10:00-17:00 hrs.

Telas Biba y Mercado Aldama

J. Ortiz de Domínguez # 217, Centro de León, Gto.

28 de febrero

10:00-17:00 hrs.

Tianguis “Línea de Fuego”

Celaya # 201, col. Industrial, León, Gto.

01 de marzo

10:00-17:00 hrs.

Centro Max (a un lado de Cinépolis)

Blvd. Adolfo López Mateos # 2518, Jardines de Jerez, León, Gto.

28 de febrero y 01 de marzo

11:00 a 17:00 hrs.

Centro Comercial Altacia (frente a H&M)

Blvd. Aeropuerto # 104, Cerrito de Jerez, León, Gto.

28 de febrero y 01 de marzo

11:00 a 17:00 hrs.

Plaza Mayor (frente a H&M)

Blvd. Juan Alonso de Torres Pte. # 2002, Valle del Campestre, León, Gto.

28 de febrero y 01 de marzo

11:00 a 19:00 hrs.

Parque Metropolitano León

León, Gto.

01 de marzo

09:00 a 16:00 hrs.

HGR No. 58

León, Gto.

28 de febrero

09:00 a 16:00 hrs.

Plaza Galería “Las Torres”

León, Gto.

01 de marzo

12:00 a 16:00 hrs.

Universidad de Celaya

Celaya, Gto.

01 de marzo

09:00 a 15:00 hrs.

Carrera UNIRace 2026

Celaya, Gto.

01 de marzo

09:00 a 15:00 hrs.

Plaza Fiesta

Blvd. Díaz Ordaz # 31, Tenerías, Irapuato, Gto.

28 de febrero y 01 de marzo

8:00 a 18:00 hrs.

Presidencia Municipal Salamanca

Portal Octaviano Muñoz Lerdo s/n, zona centro, Salamanca, Gto.

28 de febrero y 01 de marzo

09:00 a 16:00 hrs.

Arboledas CD Bajío

Cam. Mancera km 3.4, Salamanca, Gto.

28 de febrero y 01 de marzo

09:00 a 16:00 hrs.

Mercado “Tomasa Estevez”

Mariano Matamoros s/n, Salamanca, Gto.

28 de febrero y 01 de marzo

09:00 a 16:00 hrs.

Jardín Principal (Apaseo el Grande)

Calle Mariano Matamoros e Hidalgo, zona centro, Apaseo el Grande, Gto.

28 de febrero y 01 de marzo

09:00 a 16:00 hrs.

Coppel Iturbide

Centro de San José Iturbide, Gto.

28 de febrero y 01 de marzo

09:00 a 15:00 hrs.

Parque Fundadores (antiguas instalaciones de la Feria Celaya)

Blvd. Adolfo López Mateos # 1102, Celaya, Gto.

01 de marzo

10:00 a 14:00 hrs.

UDHI Universidad Dolores Hidalgo “Tu Universidad”

Campus Central Calzada de los Héroes # 24, col. San Cristobal, Dolores Hidalgo, Gto.

28 de febrero

09:00 a 16:00 hrs.

Plaza “La Luciérnaga”

Libramiento Manuel Zavala # 165, c.p. 37745, San Miguel de Allende, Gto.

01 de marzo

10:00 a 17:00 hrs.

Frente a Restaurante “El Truco 7” en Guanajuato capital

Zona Centro, Guanajuato, Gto

28 de febrero y 01 de marzo

10:00 a 16:00 hrs.

Jardín Embajadores (Guanajuato)

Paseo de La Presa, zona centro, Guanajuato, Gto.

28 de febrero y 01 de marzo

10:00 a 16:00 hrs.

Mercado Hidalgo (Guanajuato)

Av. Benito Juárez Mercado Hidalgo, Guanajuato, Gto.

28 de febrero y 01 de marzo

10:00 a 16:00 hrs.

Jardín principal (Silao)

01 de marzo

09:00 a 16:00 hrs.

