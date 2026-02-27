Instalan macrocentros de vacunación contra sarampión en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- Con el objetivo de proteger la salud de la población y prevenir casos de sarampión, el Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de Salud, anuncia la instalación de 21 Macrocentros de Vacunación en distintos municipios de la entidad los días 28 de febrero y 1 de marzo de 2026.

Los puntos de vacunación estarán ubicados en espacios públicos, plazas principales, unidades médicas y centros de salud en municipios como San Miguel de Allende, Atarjea, Doctor Mora, San José Iturbide, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Tierra Blanca, Xichú, Celaya, Acámbaro, Coroneo, Jerécuaro, Salvatierra, Santiago Maravatío, Tarandacuao, Salamanca, Irapuato, León, San Francisco del Rincón y Silao.

La Secretaría de Salud exhorta a la población a que acuda a su Centro de Salud de la Gente más cercano o al macrocentro correspondiente para recibir la vacuna contra el sarampión, reforzando así la protección individual y colectiva y mantener al estado como líder en salud.

Cabe mencionar que desde abril de 2025 cuando inició esta campaña de vacunación incisiva, se han aplicado más de medio millón de dosis contra el sarampión, en sus dos versiones: la triple viral que es la SRP y la doble viral que es SR.

Estas vacunas se aplicarán a la población en general, tanto a infantes de seis meses de vida con la llamada dosis cero, como al resto de la población a partir de los 12 meses de vida y hasta adultos menores de 50 años, ya que quienes pasan de esta edad, tienen inmunización natural contra esta enfermedad.

Los macrocentros estarán distribuidos de la siguiente manera: En San Miguel de Allende: La vacunación se realizará el 28 de febrero en la Plaza de la Luciérnaga (Lib. José Manuel Zavala #165, La Luciérnaga) y el 1 de marzo en el Mercado de San Juan de Dios (San Rafael #7, Zona Centro), en horario de 08:00 a 20:00 horas.

En Atarjea: La sede será la UMAPS Atarjea (Juárez #10), los días 28 de febrero y 1 de marzo, de 08:00 a 20:00 horas.

Para Doctor Mora: La jornada se llevará a cabo en UMAPS Dr. Mora (Carr. Dr. Mora–SMA km 1.5) el 28 de febrero y 1 de marzo, de 08:00 a 20:00 horas.

En San José Iturbide: La vacunación será en el Jardín Principal (Allende s/n, Col. Centro) los días 28 de febrero y 1 de marzo, de 08:00 a 20:00 horas.

Para San Luis de la Paz: Se aplicará la vacuna en la Cancha de futbol rápido (Calle México 68 #202, Col. Las Ladrilleras) el 28 de febrero y 1 de marzo, en horario de 08:00 a 20:00 horas.

En Santa Catarina: La sede será el CESSA Santa Catarina (16 de Septiembre s/n), los días 28 de febrero y 1 de marzo, de 08:00 a 20:00 horas.

Para Tierra Blanca: El CESSA Tierra Blanca (México 68 #110) atenderá el 28 de febrero y 1 de marzo, en horario de 08:00 a 20:00 horas.

En Xichú: La jornada se realizará en el CESSA Xichú (Tampico Xichú s/n) los días 28 de febrero y 1 de marzo, de 08:00 a 20:00 horas.

En el municipio de Celaya: La vacunación será en CAISES Celaya (Calle Allende s/n) el 28 de febrero y 1 de marzo, en horario de 09:00 a 19:00 horas.

Para Acámbaro: La sede será la Plazuela Hidalgo (Calle Hidalgo s/n, Col. Centro) el 1 de marzo, de 08:00 a 16:00 horas.

En Coroneo: La jornada se llevará a cabo en el Jardín Principal (Calle Cuauhtémoc #110, Col. Centro) el 28 de febrero, de 08:00 a 16:00 horas.

Para Jerécuaro: La vacunación será en el Jardín Principal (Calle Benjamín Méndez s/n, Col. Centro) el 1 de marzo, de 08:00 a 16:00 horas.

En Salvatierra: La sede será la Explanada del Carmen (Calle Zaragoza s/n, Col. Centro) el 28 de febrero, en horario de 08:00 a 16:00 horas.

Para Santiago Maravatío: La jornada se realizará en el Jardín Principal (Calle Obregón s/n, Col. Centro) el 28 de febrero, de 08:00 a 16:00 horas.

Dentro de Tarandacuao: La vacunación se llevará a cabo en el Tianguis de los Domingos (Calle Colón s/n, Col. Centro) el 1 de marzo, de 08:00 a 16:00 horas.

En Salamanca: La sede será Plaza Comercial Vía Alta (Camino a Mancera #2214, Las Glorias) los días 28 de febrero y 1 de marzo, en horario de 12:00 a 18:00 horas.

En Irapuato: La jornada se realizará en CAISES Purísima del Jardín (Gerardo Murillo s/n, Purísima del Jardín) el 28 de febrero y 1 de marzo, de 09:00 a 19:00 horas.

Para el municipio de León: La vacunación será en Plaza de la Ciudadanía Efraín Huerta (Hegel esquina Pascal s/n, Soledad de las Joyas) el 28 de febrero, en horario de 09:00 a 15:00 horas.

En San Francisco del Rincón: La sede será CAISES San Francisco del Rincón (Blvd. Panamá. Esq. Blvd. Niño Perdido, Col. Fracc. San Miguel s/n) los días 28 de febrero y 1 de marzo, de 08:30 a 19:00 horas.

Y finalmente en el Silao: La jornada se llevará a cabo en Sede Silao (Hidalgo #40) el 28 de febrero y 1 de marzo, en horario de 08:30 a 19:00 horas.