Diputado de Morena pide a regidores de su partido rendición de cuentas

Video: Fabián de todos los Santos

@edgarfabianvf

Irapuato, Guanajuato.- El diputado federal José Aguirre exhortó a los regidores de Morena de Ayuntamiento de Irapuato, que no han realizado el ejercicio de informar a la ciudadanía sobre sus actividades dentro del ayuntamiento, rendir cuentas a la brevedad.

El legislador federal cuestionó que, de acuerdo con las prácticas internas de Morena, los representantes populares deben presentar informes periódicos sobre sus actividades, por lo que consideró que los ediles que no han cumplido con estás prácticas, tendrían que transparentar las labores que realizan dentro del Ayuntamiento.

“Si somos congruentes con los principios del movimiento, debemos informar de cara a la ciudadanía qué estamos haciendo, cuáles son nuestras propuestas y cómo estamos votando los temas que impactan a Irapuato”, señaló.

Aguirre subrayó que la rendición de cuentas no debe quedarse en el discurso, sino traducirse en ejercicios públicos y abiertos donde la población pueda conocer resultados concretos. En ese sentido, invitó a los regidores a sumarse a los esfuerzos que él y otros actores vienen realizando para informar a la ciudadanía.

Incluso, planteó que, si así lo consideran, los propios regidores convoquen por su cuenta a un espacio público para presentar su informe de actividades y detallar su participación en comisiones, iniciativas, posicionamientos y votaciones dentro del Cabildo, inclusive les invitó a participar dentro de las sesiones que de manera periódica realiza con otros morenistas.

El diputado federal reiteró que la responsabilidad de los servidores públicos es mantener comunicación permanente con la sociedad y actuar con transparencia, especialmente cuando forman parte de un proyecto político que ha hecho de la rendición de cuentas uno de sus principales compromisos.