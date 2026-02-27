Entregan perifoneo a comunidades rurales de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Con el objetivo de fortalecer la comunicación, la organización comunitaria y la difusión de información relevante, autoridades del Gobierno de Irapuato entregaron equipo de perifoneo a habitantes de 30 comunidades rurales, con lo que suman ya 90 localidades que cuentan con este equipamiento.

Lorena Alfaro García, presidenta municipal, resaltó que estas acciones permiten evitar la contratación de servicios externos para la difusión de información y garantizan que nadie se quede atrás, pues el desarrollo debe llegar a todas las zonas del municipio, especialmente a las comunidades rurales, que representan cerca del 20% de la población de Irapuato.

Griselda Negrete Martínez, delegada de la comunidad El Romeral, agradeció el respaldo del Gobierno Municipal y de la presidenta Lorena Alfaro, y reconoció la sensibilidad humana con la que trabaja, así como el liderazgo que ha demostrado al mantenerse cercana y atenta a las necesidades de las comunidades.

Por su parte, Jorge Lizama Ibarra, titular de Desarrollo Rural, informó que no solo se entrega un equipo de perifoneo, sino también confianza, respaldo institucional y la certeza de que el Gobierno continúa trabajando de cerca con las comunidades, escuchando y atendiendo sus necesidades, demostrando que la voz ciudadana vale y se escucha.