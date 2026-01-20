Instalan jurado ciudadano para selección de aspirantes a notarios en el estado

Guanajuato, Guanajuato.- En Guanajuato necesitamos a las mejores personas como notarias públicas y la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo nos ha pedido encontrarlas, a través de procesos transparentes, legales y efectivos.

Lo anterior lo señaló el Secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, acompañado de Roberto Mario Enríquez Carrillo, Subsecretario de Servicios a la Comunidad, y Guadalupe del Pilar Fuentes Cortez, Presidenta del Colegio Estatal de Notarios; así como representantes de Transparencia Mexicana, Universidad La Salle Bajío y la Universidad de Guanajuato, al instalar el jurado del nuevo proceso para obtener la calidad de aspirante a notaria y notario.

Jiménez Lona agradeció la generosidad y disposición de cada uno de los participantes, y señaló que la función notarial es indispensable para brindar certeza, para proteger la confianza y construir el desarrollo de nuestro estado. Destacó además la intervención de la Universidad de Guanajuato como organismo coadyuvante, al igual que de Transparencia Mexicana, A.C. y la Secretaría de la Honestidad, como organismos observadores, aliados indispensables para garantizar el éxito de este proceso.

El Secretario de Gobierno agregó que “a partir de hoy, Guanajuato cuenta con ustedes, para aportar todo su talento y experiencia en la conducción del proceso de evaluación, incluyendo los criterios y el cuestionario del examen, así como la resolución de incidentes durante la aplicación y calificación de las pruebas, en las que participarán cientos de profesionales guanajuatenses y de las que se desprenderán las personas seleccionadas para ejercer la vocación notarial en beneficio de miles de guanajuatenses a lo largo de su trayectoria”.

Dijo que no solo se instala un jurado de examen, sino que se inicia un proceso decisivo para proteger la confianza y el patrimonio de nuestra gente, pues en las notarías se formalizan las decisiones y los actos clave que marcan el rumbo de las empresas, el patrimonio de las familias e incluso la certeza de muchos de los acuerdos que definen nuestras vidas.

Comentó que se pretende en este proceso seleccionar a los mejores perfiles, es decir, aquellos profesionales que cuenten con la preparación técnica, el criterio jurídico y la integridad personal que exige el ejercicio de la fe pública. Por ello pidió al jurado que durante este proceso actúen con apego a la ley, conscientes de que la labor que llevarán a cabo tendrá un impacto directo en miles de familias.