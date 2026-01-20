Lanzan nueva Marca Guanajuato para promocionarlo en Madrid

España.– La Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo inició una intensa gira de trabajo en Madrid, con la cual se abre una agenda internacional en materia cultural, turística y de relaciones institucionales que promueve a Guanajuato en España.

“Hemos venido desde México con el corazón abierto, llenos de historia, de sabores, de tradiciones, de arte, de risas y de esa calidez humana que nos caracteriza. Hoy hemos venido a traerles una invitación a recorrer los caminos de Guanajuato, un Estado donde cada ruta, cada pueblo, cada plaza y cada rostro cuentan algo que merece ser compartido con el mundo”.

“Porque en Guanajuato los caminos no solo llevan a destinos: llevan a experiencias. Y eso es justamente lo que queremos celebrar el día de hoy”, expresó la Gobernadora Libia Dennise durante el lanzamiento internacional de la nueva marca turística de Guanajuato, dentro de Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026.

Este lanzamiento se realizó de manera simultánea en tres sedes, el Palacio de Neptuno en Madrid, España; la Explanada del Monumento a la Madre, en Ciudad de México; y el Arco de la Calzada, en León, Guanajuato.

“Guanajuato es el puente que une culturas, generaciones, emociones y visión de futuro. Guanajuato es un estado que se siente en el corazón y eso sólo puede entenderlo quien ha caminado por ahí, quien ha conversado con su gente y quien se ha dejado sorprender por su autenticidad”, dijo la Gobernadora de la Gente.

La Nueva Marca Turística del Estado de Guanajuato surge como una evolución estratégica. Reconoce que la historia de México comenzó con un camino, pero entiende que hoy los viajeros buscan algo más que destinos: buscan experiencias, emociones y relatos propios.

Bajo esta visión, la marca funciona como un sistema integral de identidad y posicionamiento que articula el patrimonio histórico del estado, la diversidad de su oferta turística actual y la participación de su gente como protagonista del turismo.

Esta nueva narrativa posiciona a Guanajuato como un destino multifacético y contemporáneo, donde conviven cultura y patrimonio vivo, la gastronomía con identidad, el romance, la aventura y la naturaleza, el enoturismo, el turismo de bienestar y el turismo de negocios, entendiendo la historia como punto de partida.

La presentación en Madrid fortalece el posicionamiento de Guanajuato en mercados internacionales, particularmente en España, el segundo mercado emisor de turistas hacia la entidad, con más de 201 mil visitantes y una derrama económica superior a 475 millones de pesos en 2024.

“Venimos a decirles que Guanajuato está listo para recibirlos, para sorprenderlos, para caminar juntos hacia nuevas experiencias. Hoy les entregamos esta marca que hemos construido con dedicación, con creatividad, con sensibilidad y con muchísimo amor”, expresó la Mandataria Estatal.

Gobernadora arranca gira por Madrid honrando a José Alfredo Jiménez

“Dicen que la música es la distancia más corta entre dos corazones y esa distancia entre México y España desaparece gracias a nuestras canciones” dijo la Gobernadora Libia Dennise al encabezar la ceremonia por el Centenario del Natalicio de José Alfredo Jiménez, “El Rey”, en el Jardín Superior de la Residencia Oficial de la Embajada de México en España.

Este homenaje marca el inicio formal de los festejos por los 100 años del nacimiento de uno de los compositores más queridos de México y reconoce la huella cultural de un hombre cuya música ha traspasado fronteras, generaciones y circunstancias de vida.

José Alfredo Jiménez, nacido en Dolores Hidalgo, Guanajuato, el 19 de enero de 1926, es un símbolo de la música ranchera y una voz que ha acompañado el sentir de millones de corazones en el mundo.

Esta ceremonia se llevó a cabo en la Embajada de México en España, en donde estuvo presente el Embajador Quirino Ordaz Coppel; Guadalupe Robles León, Secretaria de Turismo e Identidad; Paola Jiménez Gálvez, hija de José Alfredo Jiménez y demás familiares de El Rey.

Los festejos que comienzan hoy invitan a conocerlo, celebrarlo y compartirlo con el corazón, como él mismo lo hizo con cada letra y melodía que escribió, como aquella donde también invita a recorrer “los Caminos de Guanajuato” y que hoy son parte de la tradición popular.

Libia Dennise se reúne con Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid

Como parte de su primer día de gira de trabajo por Madrid, la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, sostuvo una reunión con Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid, en un primer acercamiento formal para abrir un canal de diálogo y cooperación entre ambas regiones.

En este encuentro se identificaron coincidencias y oportunidades de colaboración en turismo, economía y cultura, con una visión práctica, gradual y de largo plazo.

Los resultados de esta reunión se encaminan a sentar bases que permitan avanzar hacia acuerdos específicos y proyectos conjuntos.