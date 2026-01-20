Impacta frente frío 29 a Guanajuato con lluvias y lloviznas

Guanajuato, Guanajuato.- De acuerdo con el pronóstico de la Universidad de Guanajuato (UG), a través del Área de Ciencias Atmosféricas y del Observatorio Meteorológico, a partir del lunes, existe la posibilidad de un incremento en la nubosidad, lo que favorecería lluvias o lloviznas en algunas zonas del estado durante el martes y el miércoles.

“Se espera que, el martes, las precipitaciones sean un poco más intensas, incluso ligeramente más abundantes, debido a la persistencia de los efectos de los frentes fríos”, comentó el Mtro. Marcos Irineo Esquivel Longoria, coordinador del Área de Ciencias Atmosféricas de la UG.

También compartió que, durante el fin de semana, algunas regiones de la entidad registraron lloviznas y lluvias ligeras, condiciones que forman parte de la dinámica atmosférica actual, pues el territorio estatal se encuentra bajo la influencia del frente frío número 29 de la temporada, el cual aporta humedad, además de la presencia de canales de baja presión que se extienden a lo largo del país.

“Estas condiciones explican que la primera mitad de la semana mantenga un ambiente más húmedo, mientras que, en la segunda mitad, la nubosidad disminuya y el viento incremente de forma ligera”, agregó Esquivel Longoria.

No se prevén condiciones extraordinarias y se espera ausencia de lluvias hacia la segunda mitad de la semana. No obstante, para el martes, se anticipa un descenso en la temperatura y un ambiente relativamente frío a lo largo del día.

“Se registrarán temperaturas mínimas cercanas a los 5 °C. En el centro y el sur, el termómetro marcará entre 10 °C y 8 °C por las mañanas. La temperatura máxima del martes estará cerca de los 20 °C”, puntualizó.

Se recomienda a la población mantenerse abrigada y tomar en cuenta este cambio repentino.