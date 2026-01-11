Inseguridad y temor frenaron llegada de paisanos a Guanajuato a finales de 2025

Irapuato, Guanajuato.- A finales de 2025 se registró una notable disminución en la llegada de migrantes guanajuatenses al estado, principalmente por el clima de inseguridad y por una situación migratoria considerada impredecible, así lo informó Aarón Cabañas, presidente de la Unión de Campesinos y Emigrantes de México (UCEM).

En entrevista, Cabañas explicó que muchos paisanos optaron por no viajar a México ante el temor de enfrentar problemas durante sus traslados, como la posible detención o la retención de documentos. Señaló que esta incertidumbre afectó de manera especial a quienes cuentan con estatus de residentes en Estados Unidos.

“Hay mucha gente que decidió no venir porque tienen miedo de que les quiten sus documentos o los detengan y, en lo que se aclara la situación, se pueden generar muchos problemas”, expresó.

Indicó que, si bien los connacionales que tienen estatus de ciudadanos estadounidenses se encuentran en una etapa distinta y con mayor seguridad jurídica, incluso entre ellos existe cautela. Algunos, dijo, lograron su ciudadanía tras muchos años de esfuerzo y no están dispuestos a arriesgarla, aun cuando exista el deseo de visitar a sus familias y comunidades de origen.

El presidente de la UCEM reconoció que no se cuenta con una cifra oficial precisa; sin embargo, estimó que el descenso fue considerable. Como ejemplo, mencionó que en Guanajuato se esperaba la llegada de alrededor de 150 mil paisanos durante este periodo, pero únicamente arribó cerca del 40 por ciento de esa cantidad.

Esta baja en la afluencia de migrantes tiene impacto directo en la economía local, especialmente en municipios con alta tradición migrante, donde el arribo de paisanos suele detonar el comercio, el turismo y la convivencia familiar.

Finalmente, Aarón Cabañas reiteró la preocupación de las comunidades migrantes ante el actual panorama y llamó a las autoridades a generar condiciones de mayor certidumbre y seguridad para que los paisanos puedan regresar a su tierra sin temor.