Acaparamiento de granos ahoga a agricultores de Guanajuato

Guanajuato.- Agricultores de Guanajuato señalaron que los acaparadores de granos que se encuentran en el estado están llenos y no tienen la capacidad de comprar más cosechas por lo que los productores se están viendo en serias dificultades financieras para poder solventar los créditos de la cosecha 2025.

Los agricultores denunciaron que las industrias de alimentos han dejado de comprar el maíz nacional, lo que ha llevado a que los acaparadores tengan en bodega una gran parte de la producción guanajuatense de granos almacenada, esta situación ha derivado en una descapitalización de los productores.

“Todos están llenos, no han sacado el maíz que pues ya tendría que haber salido o que ya les hubieran pagado, aunque ellos lo retuvieran, pero que ya les hubieran pagado para que ellos hicieran el pago a los agricultores. Entonces, ahorita el costo financiero de ese maíz desafortunadamente lo estamos cargando nosotros, los agricultores.” señaló Joaquín Vargas.

Según las estimaciones de los productores aseguran que las bodegas estarán libres hasta el próximo mes de julio, lo que conlleva un problema de flujo de efectivo para este sector dado que, ante la falta de la compra del grano por las empresas, los acaparadores no pueden vender el grano por lo que se ven imposibilitados de pagar a los productores, generando graves problemas, entre ellos la falta de liquidez para pagar los préstamos bancarios que adquirieron para el ciclo de siembra 2025.

“Ese es el problema y pues de por sí el campo está descapitalizado y toda ahora con la cosecha sin venta pues está duro. Los acaparadores se convierten en socios de nosotros, ellos lo tienen en resguardo, pero para que ellos nos paguen a nosotros, pues necesita que ellos lo acomoden con la industria para que la industria les pague a ellos y ellos nos puedan pagar a nosotros.”

Vargas apuntó que la industria alimentaria está dando la espalda a los productores guanajuatenses al no comprar los granos locales y seguir consumiendo el grano extranjero, lo que hasta ahora ha roto con la cadena económica del sector.

El productor dijo que los agricultores se están haciendo cargo del costo financiero de los préstamos pero sin tener recursos por la venta de las cosechas, la cual era vendida a la industria de aquí en México, y denunció que estas está cubriendo las necesidades del de los productores de Estados Unidos, y dejando relegados a los productores mexicanos.

Ante tal situación los productores están analizando las posibilidades de emprender acciones en contra de las industrias ya que no han cumplido con los acuerdos que se habían llegado en las negociaciones en el pasado mes de diciembre, así mismo hicieron un llamado para que el secretario de Agricultura Julio Berdegué atienda estas demandas y lleguen a mecanismos que alivien la carga financiera que los productores de granos de Guanajuato están enfrentando.