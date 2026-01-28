Inician inscripciones de niñas y niños al preescolar en Guanajuato

La SEG exhorta a madres, padres y tutores de menores de 3 a 5 años a solicitar su lugar a través del Sistema de Inscripción Anticipada para asegurar su formación inicial

Redacción Notus28 enero, 2026

Guanajuato, Gto.- Las madres, padres y tutores de niñas y niños de entre 3 y 5 años que aún no cuentan con un espacio en preescolar están a tiempo de solicitar su lugar y asegurar el inicio de su formación educativa. Para ello, pueden comunicarse al 800 890 3080, ingresar al portal http://inscripciones.seg.guanajuato.gob.mx o acudir a la USAE de su municipio para recibir orientación personalizada.

Solicitar oportunamente la inscripción al preescolar es una decisión clave para el desarrollo integral de niñas y niños. En este sentido, el Gobierno de la Gente, a través de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), impulsa la inscripción en este nivel como una acción prioritaria para fortalecer el aprendizaje desde la primera infancia y garantizar una educación de calidad.

El Sistema de Inscripción Anticipada (SIA) tiene como objetivo asegurar un lugar en escuelas públicas de preescolar, brindando certeza a las familias y fortaleciendo la equidad educativa desde los primeros años de formación académica.

Asistir al preescolar desde edades tempranas favorece el desarrollo cognitivo, emocional y social, además de impulsar habilidades como el lenguaje, la convivencia, la autonomía y la autorregulación. Estas experiencias permiten una mejor adaptación al entorno escolar y sientan bases sólidas para el aprendizaje en primaria y secundaria, contribuyendo a reducir brechas educativas.

El impacto positivo de esta decisión también se refleja en las familias. Estefanía Troncoso Padilla, madre de familia, inscribió a su hija Vania desde primero de preescolar y destacó los beneficios observados. “Mi hija ha mejorado su lenguaje, aprende a expresar sus emociones, convive mejor y es más independiente”, compartió.

Asimismo, resaltó que el proceso de inscripción a través del SIA fue sencillo, rápido y accesible, ya que recibió orientación directa en el plantel de su interés, sin filas y con ahorro de tiempo.

Como resultado de las estrategias de promoción y atención educativa, durante el ciclo escolar 2024–2025, el nivel preescolar atiende a 221 mil 547 niñas y niños en primero, segundo y tercer grado en todo el estado, reflejo del esfuerzo continuo por garantizar el derecho a la educación desde la primera infancia.

