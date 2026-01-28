Mujer motociclista atacada a balazos, en Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- Una mujer que conducía una motocicleta fue víctima de un ataque armado la tarde de este martes en el municipio de Pénjamo, luego de que sujetos desconocidos le dispararan en repetidas ocasiones en plena vía pública.

Los hechos se registraron en la esquina de la calle Insurgentes y Melón, donde, de acuerdo con los primeros reportes, la víctima circulaba a bordo de su motocicleta cuando fue interceptada y atacada, la mujer perdió el control de la unidad.

Tras el ataque, la mujer quedó lesionada sobre el pavimento, por lo que vecinos del lugar solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia. Paramédicos arribaron al sitio y brindaron los primeros auxilios, logrando estabilizarla, para posteriormente trasladarla con vida a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como reservado.

Elementos de seguridad pública acordonaron la zona para preservar la escena, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el ataque y dar con los responsables.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad de la víctima ni sobre personas detenidas. Las autoridades continúan con las indagatorias para determinar el móvil de la agresión.