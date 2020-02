Inician cursos postónicos de enfermería: IMSS

Las necesidades de la atención a la población derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), marcan la pauta para generar profesionales en enfermería, enfocados a diversas especialidades para fortalecer la calidad de los servicios, y otorgar los cuidados requeridos en todas las etapas del ciclo de la vida.

Autoridades de la Delegación Guanajuato del IMSS, inauguraron los cursos Postécnicos en Enfermería Quirúrgica, Medicina de Familia y Cuidados Intensivos, que tienen el objetivo de formar de manera humana, técnica y profesional al personal que conforma una pilar fundamental dentro del Instituto; el área de enfermería.

Iniciaron su preparación 22 alumnos en cuidados intensivos, 19 de medicina de familia y 21 en quirúrgica; de las delegaciones Guanajuato, San Luis Potosí, Colima, Jalisco, Baja California Sur, Noroeste CDMX, Michoacán, Nayarit, Poniente Estado de México y Morelos. Las sedes para la capacitación son la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 1 y la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 56, ambas en León, Guanajuato.

El Instituto se ocupa de que el personal de salud esté capacitado, prueba de ello es que a los 4 años de haber iniciado operaciones, impulsó las escuelas de Enfermería y lo hace hasta el día de hoy.

Las autoridades invitaron a quienes inician esta nueva capacitación, a que aprovechen al máximo a sus maestras y maestros con toda la experiencia que ello representa, para que adopten al máximo el aprendizaje que de ellos puedan obtener y de igual manera transmitirlo en su quehacer institucional diario.

Estuvieron presentes en el evento: el delegado del IMSS en el estado Jorge Manuel Sánchez González; el secretario del SNTSS sección XV, Luis Alberto Martínez Lares; el director médico de la UMAE No. 1, Luis Ricardo Nolazco Muñoz; la coordinadora de Planeación y Enlace Institucional, Beatriz Marlene Alba Pimentel; el director de Educación e Investigación en Salud de la UMAE No. 1, Texar Alfonso Pereyra Nobara y la directora de Enfermería de la UMAE No. 1 Graciela Vázquez Armendáriz; así como el director de la UMF No. 56, Pedro Mazeda Ramírez.