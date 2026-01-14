Inicia proceso para declarar a La Bufa Área Natural Protegida

Guanajuato, Guanajuato.- La gobernadora Libia Dennisse García Muñoz Ledo anunció que inició el proceso estatal para declarar Área Natural Protegida a La Bufa. De esta manera responde a la exigencia de grupos integrados en el Colectivo Multidisciplinario Bufa para que se respeten esa zona y no sea urbanizada.

Este hecho se suma al anuncio de que fue desechado el proyecto de la vialidad que conectaría al acceso Diego Rivera con la carretera Panorámica, pero que afectaría al Cerro del Hormiguero, ubicado a los pies de la Bufa.

La gobernadora subió a sus redes digitales un video en el que expresa lo siguiente:

“Quienes amamos Guanajuato capital sabemos que los cerros de La Bufa, Los Picachos y El Hormiguero son identidad, historia y un tesoro de biodiversidad. Y como ustedes nos lo han pedido, en este #GobiernoDeLaGente escuchamos su voz.

Por eso les cuento que ya iniciamos el estudio técnico para determinar la viabilidad de la declaratoria como Área Natural Protegida de esta zona tan emblemática de nuestra capital. ¡Que sigan las buenas noticias!”

La decisión fue tomada luego de una serie de manifestaciones del Colectivo, integrado por personas especialistas dedicadas a la conservación del patrimonio cultural y el entorno ecológico, la propuesta de mantener a La Bufa y el Hormiguero como Área Natural Protegida (ANP).

Tras una serie de mesas de trabajo, lograron que la disposición fue contemplada en el Programa Municipal de Desarrollo urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial (PMDOUET), aprobado por el ayuntamiento en 2025.

Desde el mes de febrero, la dirección de Medio Ambiente de la capital comenzó con los trabajos para trazar el territorio que sería catalogado como Área Natural Protegida en las inmediaciones de la Bufa.

Los trabajos fueron hechos de la mano con la Secretaría del Agua y Medio Ambiente con la recopilación de la información y conocer cómo se trabajó previamente, como lo fue en el caso de Valle de Santiago.

Le integraron opiniones y estudios realizados por especialistas y universidades para ampliar el panorama y se cumpla con toda la normativa para la declaratoria.

Pese a lo anterior, se mantenía la promesa de campaña de la actual presidenta municipal de hacer una vialidad que comunicara el acceso Diego Rivera con la Panorámica. La semana pasada se informó que se cancela.

El tema de convertir esta zona en ANP pasó ya a manos del gobierno del estado, pues es a esta instancia a la que le corresponde por ley hacer la declaratoria.