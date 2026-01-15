Convocan a manifestación para liberar la autopista Guanajuato–Silao

Guanajuato, Guanajuato.- Luego de conformar una agrupación conjunta, denominada “Resistencia Ciudadana”, integrada por personas y organismos de esta capital y Silao, cinco organizaciones anunciaron una protesta pacífica frente a la caseta de acceso para exigir que deje de cobrarse cuota en la autopista que une a las dos poblaciones, exigen que esta vía se transforme en el Bulevar de la Independencia.

La manifestación está programada para el próximo 22 de enero en la caseta de cobro. Aclararon que no se bloqueará la circulación ni se impedirá el pago del peaje. Buscarán un encuentro directo con el gobierno estatal y que preparan una acción colectiva ante un tribunal federal para solicitar la liberación de la autopista.

Los colectivos denunciaron que la capital del estado enfrenta un trato desigual, ya que en otros municipios existen accesos amplios y gratuitos, mientras que en Guanajuato se mantiene una barrera económica para entrar y salir de la ciudad. Señalaron que la carretera libre hacia Silao es obsoleta, insegura y saturada, lo que obliga a usar la autopista de cuota.

También cuestionaron que el cobro se mantenga desde hace 37 años, pese a que originalmente era temporal, y advirtieron que se trata de una de las cuotas por kilómetro más altas del país. Afirmaron que el peaje afecta la movilidad diaria, el turismo y la economía local.

El pronunciamiento fue respaldado por el Observatorio Ciudadano de Guanajuato, Ciudadanos Hartos, Silaoenses contra la Corrupción, Guanajuato Despertó, el Consejo Ecologista Guanajuatense y ciudadanos independientes.