Crueldad animal no cesa en Guanajuato con masacres y desalojos

Guanajuato.- Las prácticas de crueldad animal continúan en un estado en el que la violencia es parte del día a día de los guanajuatenses. Este año se han registrado varios casos de tortura y condiciones insalubres en las que se mantienen a los animales, especialmente se han expuesto situaciones con perros y gatos. Los últimos dos acontecimientos en San Miguel de Allende y San José Iturbide denotan la falta de empatía con los animales.

El 20 de septiembre en la colonia Prados del Rosario de San José Iturbide, vecinos reportaron cerca de 30 perros y gatos sin vida, entre mascotas y animales callejeros que habían muerto en baldíos y calles de la zona. Al parecer, la mecánica de la masacre fue el envenenamiento a través de comida que fue esparcida por la colonia, e incluso fue arrojada en patios y cocheras.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, algunas mascotas sobrevivieron por la atención médica oportuna. La gobernadora del estado, Libia Denisse, condenó la masacre y ordenó el seguimiento de las investigaciones para dar con los responsables y sancionarlos.

Poco después, la gobernadora dio a conocer que ya contaban con avances significativos y la Fiscalía podría intervenir y capturar a los presuntos autores del envenenamiento. Asimismo, se recordó el proceso de vinculación de Xichú, en el que al menos se detuvieron a 3 personas por la violencia generada a felinos durante una celebración patronal.

Mientras tanto, personal del refugio Lucky Dogs Club House fue desalojado en San Miguel de Allende por la empresa Grupo Lova, presuntos dueños de la propiedad en donde más de 150 animales quedaron encerrados. Aparentemente, no se permitió sacar a las mascotas del lugar y después de días terminaron sin reservas de agua, comida y medicamento.

Al respecto, el presidente municipal, Mauricio Trejo, se deslindó de la situación, ya que dijo no poder apoyar a la fundación por ser una situación que no compete al gobierno:

“El municipio no tienen nada que ver en ese tema… Es un tema entre particulares, entre familiares del señor Alatriste y la señora, que a veces pienso que echa a andar a la gente para grillar”.

Por el momento, Lucky Dogs está contratando elementos de seguridad para impedir que Grupo Nova se lleve a los animales debido a que teme por su integridad. Además de hacer protestas y colectas para seguir cuidando de las mascotas en la medida de lo posible y realizar adopciones para quienes se comprometan a darles un mejor hogar a perros y gatos.

Cabe destacar que el caso de los estudiantes de criminología que colocaban pirotecnia en gatitos para hacerlos explotar como parte de una supuesta práctica académica sigue sin obtener resultados. Las autoridades de la EDUCEM se comprometieron a realizar un proceso de sanción interno, sin que se tengan más detalles del mismo, al igual que tampoco se han presentado adelantos de las averiguaciones.