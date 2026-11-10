Inicia nueva ruta A-106 en León; reducirá tiempos de traslado

León, Guanajuato.- La ruta que va de la terminal Maravillas a la zona de puerta del Milenio –salida a Silao- comenzó a operar este lunes. Se trata de la ruta auxiliar A-106, del Sistema Integrado de Transporte (SIT) de León.

Este nuevo derrotero fue creado para atender las necesidades de movilidad de los habitantes de la colonia Héroes de León y sus alrededores, así como las peticiones de la comunidad estudiantil de la Universidad de Guanajuato y la Universidad Tecnológica de León, así como de personas que van al Hospital de Alta Especialidad.

La ruta A-106 conectará la estación Maravillas con la colonia Arboledas del Campo, lo que permitirá a los usuarios reducir hasta en un 20 por ciento sus tiempos de traslado. Esta nueva ruta tiene una longitud de 34.1 kilómetros en ambos sentidos y un tiempo de recorrido aproximado de 50 minutos por sentido.

El horario de servicio de la A-106 será de lunes a viernes, de las 5:50 a las 20:10 horas. La frecuencia de paso será de 20 minutos durante los horarios pico y de 40 minutos en los horarios valle.

De acuerdo con el director de Movilidad, Leopoldo Mora Flores, esta ruta fortalecerá el sistema de transporte, ofrecerá más alternativas de traslado y facilitará los recorridos de los usuarios.

​🚍 Recorrido de la Alimentadora A-106:

​Terminal Maravillas

​IMSS 58

​Walmart Punta del Este

​Hospital Pediátrico

​Hospital de Mascotas

​Brisas del Carmen

​Hospital Médica Brisas

​Bodega Aurrerá Villas de San Juan

​Ladrilleras del Refugio (por Eje Metropolitano)

​Héroes de León

​UTL Campus II

​Universidad de Guanajuato

​Hospital Alta Especialidad

​UTL