Inicia nueva ruta A-106 en León; reducirá tiempos de traslado

La ruta auxiliar conectará Maravillas con universidades y hospitales, mejorando el tiempo del recorrido hasta un 20 por ciento

Velio Ortega10 noviembre, 2026

León, Guanajuato.- La ruta que va de la terminal Maravillas a la zona de puerta del Milenio –salida a Silao- comenzó a operar este lunes. Se trata de la ruta auxiliar A-106, del Sistema Integrado de Transporte (SIT) de León.

Este nuevo derrotero fue creado para atender las necesidades de movilidad de los habitantes de la colonia Héroes de León y sus alrededores, así como las peticiones de la comunidad estudiantil de la Universidad de Guanajuato y la Universidad Tecnológica de León, así como de personas que van al Hospital de Alta Especialidad.

La ruta A-106 conectará la estación Maravillas con la colonia Arboledas del Campo, lo que permitirá a los usuarios reducir hasta en un 20 por ciento sus tiempos de traslado. Esta nueva ruta tiene una longitud de 34.1 kilómetros en ambos sentidos y un tiempo de recorrido aproximado de 50 minutos por sentido.

El horario de servicio de la A-106 será de lunes a viernes, de las 5:50 a las 20:10 horas. La frecuencia de paso será de 20 minutos durante los horarios pico y de 40 minutos en los horarios valle.

De acuerdo con el director de Movilidad, Leopoldo Mora Flores, esta ruta fortalecerá el sistema de transporte, ofrecerá más alternativas de traslado y facilitará los recorridos de los usuarios.

​🚍 Recorrido de la Alimentadora A-106:

  • ​Terminal Maravillas
  • ​IMSS 58
  • ​Walmart Punta del Este
  • ​Hospital Pediátrico
  • ​Hospital de Mascotas
  • ​Brisas del Carmen
  • ​Hospital Médica Brisas
  • ​Bodega Aurrerá Villas de San Juan
  • ​Ladrilleras del Refugio (por Eje Metropolitano)
  • ​Héroes de León
  • ​UTL Campus II
  • ​Universidad de Guanajuato
  • ​Hospital Alta Especialidad
  • ​UTL

Velio Ortega10 noviembre, 2026

Velio Ortega

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