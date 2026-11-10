Fiscalía estatal vincula a miembros de grupo criminal por atacar a policías y terrorismo

Dolores Hidalgo, Guanajuato.- Una agresión armada directa contra elementos de la Policía Municipal, amenazas y el incendio provocado de un establecimiento comercial forman parte de los hechos investigados por la Fiscalía. El trabajo ministerial integró videograbaciones, análisis químicos, estudios de balística y procesamiento de indicios para sustentar la probable participación de tres personas, quienes fueron vinculadas a proceso.

Una agresión contra elementos de la Policía Municipal de Dolores Hidalgo escaló hasta el uso de armas de fuego, amenazas y un intento de embestida con un vehículo, en una serie de hechos que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato logró reconstruir mediante una investigación que permitió llevar ante la justicia a tres personas señaladas como probables integrantes de una célula vinculada a un grupo delictivo.

Los hechos ocurrieron el 31 de octubre de 2026, cuando dos de los ahora imputados llegaron a bordo de una motocicleta a un establecimiento comercial ubicado en la carretera a San Felipe, en la colonia Ejido Dolores. En el lugar, uno de ellos roció con una mezcla de hidrocarburos en el exterior del local, mientras el otro prendió fuego y lanzó una botella con material inflamable, lo que provocó un incendio y daños en el inmueble.

Durante un recorrido rutinario de vigilancia, elementos de la Policía Municipal advirtieron la agresión contra el establecimiento. En ese contexto, los ocupantes de la motocicleta realizaron acciones armadas contra la unidad, desde la cual se repelió la agresión. Los dos hombres resultaron lesionados y abandonaron la motocicleta para continuar su huida a pie, dejando en el trayecto diversos indicios que posteriormente fueron asegurados.

La agresión no terminó ahí. Los dos sujetos llegaron hasta una camioneta, donde GUSTAVO ÁNGEL “N” los esperaba. Cuando otros elementos policiales se aproximaron para intervenir, el conductor ignoró las indicaciones de detenerse y dirigió el vehículo contra uno de los oficiales, quien tuvo que esquivarlo y realizó disparos para detener su avance. La unidad fue finalmente interceptada y sus tres ocupantes quedaron detenidos.

Durante la intervención se aseguraron vehículos, una motocicleta, un casco, una prenda tipo pasamontañas y un arma de fuego, además de cartuchos útiles. Los hechos también incluyeron amenazas dirigidas a los elementos policiales, a quienes los detenidos hicieron referencias a su pertenencia al grupo criminal.

La Fiscalía desarrolló una investigación que no se limitó a las detenciones en flagrancia. Encabezados por el Ministerio Público, personal pericial de la Agencia de Investigación Criminal, realizó el procesamiento de los lugares, obtuvo videograbaciones del sistema de vigilancia C4, recabó entrevistas de los elementos policiales y de la víctima del delito de extorsión, y desarrolló análisis de información para establecer la relación de los imputados con los acontecimientos.

Los dictámenes periciales incluyeron estudios de química forense, que detectaron hidrocarburos en prendas de vestir relacionadas con los hechos; análisis de funcionamiento e identificación del arma asegurada, así como estudios de balística y localización de indicios. Estos elementos, junto con los registros de videovigilancia y los datos derivados de la intervención policial, fueron incorporados a la investigación para sustentar la probable participación de los señalados.

Como resultado de las audiencias subsecuentes, los tres imputados fueron vinculados a proceso por el delito de terrorismo. Además, JESÚS HERNÁN “N” y JUAN ADRIÁN “N” fueron vinculados por homicidio en grado de tentativa en agravio del policía municipal; mientras que los tres enfrentan cargos por homicidio en grado de tentativa contra servidores públicos, en agravio de otro elemento, y por extorsión agravada.