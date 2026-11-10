Convertirán empresas en redes de protección contra la violencia comunitaria en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- Con el propósito de salvaguardar la integridad de mujeres, adolescentes y niñas en sus trayectos cotidianos, la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado capacitó a 735 personas de primer contacto pertenecientes a establecimientos clave como OXXO Gas, Tiendas Bara, OXXO, el Aeropuerto Internacional de Guanajuato y Farmacias ISSEG.

La formación dota al personal de herramientas prácticas para identificar señales de riesgo, ofrecer resguardo seguro y activar de forma inmediata las rutas oficiales de atención ante situaciones de acoso o violencia comunitaria.

Al respecto, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Itzel Balderas, destacó la relevancia de sumar a sectores con presencia masiva y cotidiana en el espacio público para acercar opciones reales de apoyo:

“Queremos que ninguna mujer, joven o niña que camine por nuestras calles se sienta sola o desprotegida. Al sumar a establecimientos como gasolineras, farmacias y tiendas de conveniencia, transformamos el mapa de Guanajuato en una red activa de protección”, puntualizó.

La funcionaria enfatizó que el objetivo es que estos comercios operen como refugios de primera respuesta capacitados para escuchar sin revictimizar, asegurar el bienestar de quien lo requiera y conectar de forma directa con las autoridades competentes.

Una problemática que exige atención puntual

La estrategia de blindaje social se sustenta en los datos de la ENDIREH 2021 del INEGI, los cuales señalan que el 43.5 % de las mujeres de 15 años y más en la entidad ha experimentado violencia en el ámbito comunitario a lo largo de su vida. Asimismo, el 22.8 % la reportó durante los 12 meses previos a la encuesta, ubicando un 72.5 % de estos incidentes directamente en la calle o en parques públicos.

Bajo la directriz de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, que coloca los derechos y la dignidad de las mujeres en el centro de la agenda pública, la Secretaría de las Mujeres adelantó que continuará sumando a sectores estratégicos para garantizar entornos seguros, libres y respetuosos en todo el territorio estatal.