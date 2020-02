Inicia la Cuaresma, hoy Miércoles de Ceniza

Irapuato, Guanajuato.- “La característica fundamental de este tiempo especial de Cuaresma es la actitud de conversión, de cambio”. Expresó el cura Efrén haciendo alusión a que es un movimiento espiritual de retorno a Dios en beneficio propio y de los hermanos.

El Padre comentó que hablar de movimiento espiritual es hablar de actividad de tipo positivo, del espíritu propio que se tiene que alimentar, fortalecer y sobre todo que se tiene que limpiar como se limpia el cuerpo cuando está sucio.

El Cura Efrén refirió que la Cuaresma son 6 semanas, 40 días previos a la celebración de la fiesta más importantes de los católicos, como es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, la Pascua, la cual devolvió la posibilidad de accesos al cielo luego de que los hombres habían fallado desde el Paraíso.

“Hablar entonces de Cuaresma es hablar de un tiempo de oración, de penitencia, de ayuno, de cambio, de purificación interior y espiritual en beneficio propio”. Aseguró el clérigo.

Hizo referencia a que en estos tiempos si las personas logran purificarse, cambiar actitudes que no van con la realidad de ser humano de fe, estarán más tranquilas y en paz, en tanto que la Cuaresma no tendría valor si no prepara a los creyentes a celebrar la Pascua.

¿Por qué la abstención de la carne?

“Esto viene desde la historia del pueblo de Israel, incluso antes del tiempo de Jesucristo, que los animales de carne roja eran considerados como impuros sobre todo en determinados tiempos, y entonces la Iglesia Católica aceptó que, como un signo de ayuno, de penitencia, nos abstuviéramos de comer ese tipo de carne, solamente consumir la carne de pescado que es carne blanca”. Explicó el Sacerdote.

Distinguió además que mucha gente piensa que el pollo es carne blanca por el color de su carne, no es cierto, sería solamente el pescado, sin embargo, desde el Papa Juan Pablo II, pidió que pudieran cambiarse dichas abstenciones, por lo que la Iglesia Católica sólo pide la abstención de comer carne roja únicamente el Miércoles de Ceniza con el inicio de Cuaresma y el Viernes Santo.

Los demás viernes se puede sustituir ese sacrificio de ayuno con la abstención de otro tipo de cosas, incluso hace unos cuantos días, comentó el Párroco Efrén Silva, el Papa Francisco mandó un mensaje, que ojalá se cambiara dicho sacrificio por saludar al vecino, por tratar bien a los semejantes, es decir, otro tipo de actitudes que lleven a ser mejor persona en este tiempo.

El Cura instó a la comunidad católica a que aprovecharan este tiempo para llenarse de esperanza real.

“Vivimos en un mundo de sombras y necesitamos llenarnos de una esperanza real y verdadera siendo la única en que podemos basarnos y fundamentar nuestro futuro es en Jesucristo.” Finalizó el Cura Efrén Silva.