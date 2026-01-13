“Hoy tu butaca estaba vacía, Marylin”; despiden a joven tras muerte cerebral

Abasolo, Guanajuato.- Hace unos días, la joven de 15 años, Marilyn Renata Rodríguez fue diagnosticada con muerte cerebral y sus familiares solicitaban apoyo a la comunidad abasolense. Tras su fallecimiento, compañeros y profesores la recordaron con tristeza: “Hoy el salón se sintió distinto tu butaca estaba vacía Marilyn, Nos duele tu ausencia y cuesta aceptar que ya no estés con nosotros”.

Marylin Renata era originaria de la localidad de San Isidro y acababa de cumplir 15 años el 27 de diciembre. Se encontraba cursando el segundo cuatrimestre en el bachillerato del campus Abasolo y fue descrita como “una gran amiga, guía, alumna y linda persona”.

Sin embargo, la noticia de su partida dejó un vacío en la comunidad estudiantil de EDUCEM, que expresó la nostalgia de sus días en el aula. Una adolescente cuya risa y manera de ser dejó abrazos y recuerdos que permanecerán en los corazones de quienes la conocieron.

No sólo fue apreciada por sus compañeros, sino que los habitantes de su comunidad y del municipio, manifestaron gratitud por haberse encontrado con ella.